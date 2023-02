Hace unas semanas que la polémica del requisito del catalán para los sanitarios de Baleares copa todas las conversaciones y medios de comunicación.

El Govern balear dictó el pasado mes de junio un decreto, el 6/2022, para regular el proceso de estabilización de interinos, en el que se aplicaba una moratoria de dos años para acreditar el catalán. El IB-Salut decidió aplicar la Ley de Capacitación Lingüística en el ámbito de la Función pública, que contempla que en casos excepcionales de especialidades deficitarias se podía exonerar del requisito de catalán.

Los recursos de OCB y Stei advertían que esta aplicación normativa del servicio de salud balear era errónea y exigían una rectificación. Esta terminó produciéndose el pasado jueves cuando la presidenta del Govern, Francina Armengol, recondujo la situación y ordenó al IB-Salut a rectificar para que el 80% de médicos y enfermeras que se presentan al proceso de estabilización de interinos tengan que acreditar el nivel de catalán como el resto de empleados públicos de Baleares.

'El programa de Ana Rosa' carga contra este requisito en la sanidad balear

Como era de esperar, esta polémica no se quedó en las islas y llegó a medios nacionales y programas de televisión que opinaron sobre este requisito. 'El programa de Ana Rosa' analizó el directo la decisión del Govern en cuanto a exigir a médicos y enfermeras que hablen catalán de forma obligatoria.

Los colaboradores del programa de Telecinco no están de acuerdo con la normativa. ‘’He estado oyendo que se ha echado un poco atrás Armengol en eso de que vale más el catalán que la habilidad para curar a la gente’’, ha comenzado diciendo Ana Rosa, a quien le ha seguido Joaquín Prat, sumándose a la crítica: ‘’Si porque Armengol es rehén de sus socios de gobierno, dijeron que iban a establecer una moratoria en la exigencia a los sanitarios que trabajasen en Baleares de tener el C1 de catalán, pero parece ser que es una condición que se va a seguir imponiendo’’.

El colaborador se mostró visiblemente molesto con la situación: "Si tú llegas y resulta que no tienes neuropediatra para tu hijo, explícale tú a los padres que no hay un neuropediatra que cubra esa plaza porque no habla catalán’’. Todos los que intervinieron coincidían en que "debería ser un mérito y no un requisito" y Ana Rosa continuó: "Que el hablar catalán sea más importante que tu cualificación como médico es muy grave, ideológicamente es preocupante".

"¿Te pones malo en Tailandia y el idioma va a ser una barrera para que te atienda un médico?", sentenció Prat.