El Govern rectifica y exigirá el nivel de catalán al 80% de sus sanitarios

El Govern, después de un gran acuerdo sindical conseguía la paz social en la sanidad de las islas. No obstante, con lo que no contaba era que con la exoneración generalizada del requisito de catalán a médicos y enfermeras en el proceso de estabilización de interinos se le generara un conflicto lingüístico de calado. El martes, la presidenta del Govern, Francina Armengol, recondujo la situación y ordenó al IB-Salut a rectificar para que el 80% de médicos y enfermeras que se presentan al proceso de estabilización de interinos tengan que acreditar el nivel de catalán como el resto de empleados públicos de Baleares. Se han presentado unas 6.000 solicitudes para cubrir 2.300 plazas de médicos y enfermeras y en torno a unas 200 se consideran deficitarias y quedarán exoneradas del requisito lingüístico.

La presión de Més per Mallorca, la Obra Cultural Balear y el Sindicato Stei ha jugado un papel fundamental en este cambio de postura del Consolat. De hecho, lo que hace el IB-Salut es estimar en parte los recursos de la OCB y el Stei.

Desde el Servei de Salut se informaba ayer del cambio de posicionamiento, indicando que de 49 especialidades sanitarias con plazas de interinos a estabilizar, en 34 de ellas se les exigirá el nivel de catalán y en 15, las consideradas deficitarias, se les exonerará, pero con el riesgo de que en caso de no acreditarlo no podrán moverse de plaza. Los que se presentan a las 34 especialidades que sí se les exigirá el requisito lingüístico y no dispongan de nivel B1, tendrán dos años para acreditarlo.

El Govern, en un comunicado, apuntaba otro tipo de cifras a las aportadas por Més, que hablaba de 3.800 plazas que se les exigiría el catalán: «El Servei de Salut actualiza a una quincena las categorías deficitarias tras analizar las solicitudes del proceso de estabilización. La documentación presentada por los más de 6.000 solicitantes a los 2.300 puestos de medicina y enfermería de esta convocatoria permite resolver que la mayoría del medio centenar de categorías puede cubrirse con profesionales con el nivel de catalán». En otro apartado del comunicado habla de unos 2.283 puestos de trabajo de los 4.115 ofrecidos en total, incluyendo otras categorías de sanitarios.

El debate normativo

El debate normativo ha sido intenso en las últimas semanas. El Govern dictó el pasado mes de junio un decreto, el 6/2022, para regular el proceso de estabilización de interinos y en el que se aplicaba una moratoria de dos años para acreditar el catalán. Lo que pasó es que en uno de sus disposiciones sacaron el personal sanitario. En este caso, el IB-Salut decidió aplicar la Ley de Capacitación Lingüística en el ámbito de la Función pública que contempla que en casos excepcionales de especialidades deficitarias se podía exonerar del requisito de catalán. Los recursos de OCB y Stei advertían que esta aplicación normativa del IB-Salut era errónea y exigían la rectificación, que se llegó a producir ayer tras el acuerdo entre el PSIB y Més.