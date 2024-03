Pecat 2021 Pecat

Hi ha vins únics, com és el cas de Pecat, fruit de la vinya de l’agroturisme Son Simó Vell d’Alcúdia. El podem gaudir gràcies a Sebastià Canyelles i Batle. És economista i va ser sotsinspector d’hisenda, i és ben conegut a la comarca del Raiguer per diversos motius.

D’una banda, perquè les Destil·leries de Santa Maria del Camí eren de son pare, Bartomeu Canyelles. És popular, també, pel seu malnom familiar, de Ca’n Beia; de fet, allà on hi ha el bar santamarier —popular perquè hi fan uns variats i llonguets ben bons— era casa seva, tot i que ell no té res a veure en la gestió actual de la cafeteria. Avui dia, la destil·leria ja no existeix, però era ben coneguda anys enrere, especialment per la recepta que tenien del licor de palo, que batiaren com a Resolis, i de les herbes Foc i Fum. També va fundar una empresa de distribució Qualitat Balear, juntament amb Josep Lluís Roses, ja extingida.

D’altra banda, va ser el creador del celler Macià Batle (un nom que recorda el seu padrí), que va marcar un abans i un després perquè es va concebre per fer arribar el vi mallorquí als turistes, sense que això significàs que el mallorquí no en pogués gaudir. Per fer-lo realitat, hi participaren una quarantena de socis, una part dels quals eren familiars i l’altra eren empresaris d’àmbits diversos. El celler es va fundar el 1997 i va ser dissenyat per l’arquitecte i també vinater Llorenç Colom, amb els arcs com a reclam i amb un aparcament bastant gros que arriba ben davant el portal. Aleshores, Macià Batle era el celler número 15 de Mallorca, una realitat ben diferent a l’actual si tenim en compte que ara n’hi ha un centenar. El punt final de Canyelles al celler Macià Batle fou el 2003 quan va vendre les seves accions a Sebastià Rubí, que n’és l’actual propietari. Amb allò que en va treure, Canyelles i la seva esposa, Jero Guasp, tancaren una etapa i n’encetaren una de nova: compraren Son Simó Vell, on hi han invertit més doblers dels que guanyaren amb la venda del celler. En un primer moment, només volien fer oli i tenir-hi ovelles, però finalment la curolla de fer vi va tornar a entrar al seu capet i el 2004 hi va sembrar ceps. Per aquest motiu, va demanar consell a un dels enòlegs savis d’aquesta terra, Arnau Galmés, amb qui dissenyà el vi Pecat. Per encertar la denominació, Sebastià Canyelles va recordar el nom d’un vi de Llorenç Colom, Penitència, el qual no va arribar a comercialitzar amb el seu celler, Oloron.

El protagonista d’avui és Pecat 2021. És fet amb les varietats merlot, cabernet sauvignon, sirà i mantonegro. Ara bé, aquesta anyada serà la darrera que es farà amb sirà perquè l’han substituït per l’autòctona callet. Reposa 18 mesos en botes de roure francés i després s’embotella. És un vi de capa alta, amb aromes de pruna madura, amb un pas en boca amb el taní marcat i alhora fresc, que és ideal per acompanyar plats de la cuina tradicional de Mallorca, com ara un arròs de calderó o unes burballes de llebre, com fa el cuiner Pau Navarro al restaurant Clandestí de Palma. Si voleu conèixer el celler, podeu visitar-lo de dilluns a divendres de 9.30 a 14 hores.