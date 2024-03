Premsal 2023 Son Puig

Una de les novetats d’aquesta primavera de Son Puig és el Premsal 2023. No és un vi que es pugui trobar cada any al mercat, sinó ben al contrari. «Només en feim si l’anyada d’aquesta varietat autòctona és bona i hi ha raïm a bastament», explica Isabel Alabern, gerent d’aquest celler familiar de Puigpunyent. La primera anyada que en varen elaborar va ser la de 2014, la segona el 2017, la tercera el 2019 i ara hem hagut d’esperar tres anys per poder-lo tastar de nou.

L’elaboració es fa de la manera següent: les varietats premsal i chardonnay es veremen i vinifiquen per separat. Cada una passa per la desrapadora i entra a la premsa després de passar per un intercanviador de temperatura que les deixa a devers 16º C. El most es du a un dipòsit isotèrmic on es fa una decantació a 7-8º C de 2 a 4 dies, amb l’objectiu de separar la part més gruixuda de la popa i les primeres impureses. A continuació, passa a un dipòsit d’acer inoxidable de fermentació on es deixa reposar perquè la temperatura augmenti i es fa una sembra de llevats seleccionats. La fermentació a temperatura controlada de 18-19º C dura devers de tres setmanes. Després, els vins se sulfiten i es posen en dipòsits de guarda, on evolucionen amb els seus pòsits fins al gener. En aquest moment, estabilitzen el vi i se’n fa el cupatge; i al mes de febrer, es filtra i s’embotella.

La idea de fer-lo va sorgir ara fa una mica més d’una dècada. Alabern comenta que els consumidors principals del seu vi són estrangers i que a les visites que oferien al celler, molts li deien que trobaven els seus vins blancs massa lleugers. «El motiu és que és un vi mediterrani, la base del qual és el premsal. Perquè poguessin entendre el nostre vi mallorquí, que té una acidesa més baixa i més delicats, vaig apostar per fer-ne un de monovarietal complementat una mica amb una altra varietat forana», que té un molt bon resultat.

Està fet amb un 93% de premsal, la qual està reforçada amb un 7% de chardonnay. És un vi de groc palla lluent, fresc, amb notes de flors blanques i reminiscències d’ametlla crua, amb un pas sec i refrescant en boca. És ideal per acompanyar un plat de pasta marinera o un bon peix al forn.

La imatge de l’etiqueta és una il·lustració de la clastra i la cisterna de la possessió que dona nom al celler, obra de l’artista Jaume Vilardell.

És una edició exclusiva limitada de 1.190 ampolles, que només es pot aconseguir directament al celler o a la distribuïdora Wine Industry, que gestiona Ivan González.