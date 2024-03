Per a Francesc Grimalt fer vi és una manera de viure, d’entendre l’entorn i de relacionar-se, que està estretament vinculada amb el respecte per la natura. Grimalt ho resumeix amb aquesta frase: «És d’estúpid contaminar el medi ambient si en vivim directament».

Al celler 4 Kilos, que va crear el 2006 juntament amb Sergio Caballero, el cep i la terra són u; per això, des del 2013 les gestionen en cultiu ecològic. Així, aposten pel creixement anual del 4 per 1.000; és a dir, augmentar un 0,4% del carboni orgànic en el sol, ja que aquest emmagatzemanent és fonamental per millorar la fertilitat de la terra i la producció agrícola. Per aconseguir-ho llauren mínimament, respectant la cobertura vegetal amb l’objectiu de mantenir la humitat de la terra i, en cas de pluges fortes, que l’aigua sigui més bona d’absorbir. A més, cultiven, entre les filades dels ceps, lleguminoses, com ara faves, ja que aquestes plantes tenen un bacteri, el rhizobium, que fixa el nitrògen i el carboni a la terra.

L’interès de Xesc Grimalt per la terra arriba al punt de capbussar-hi, de fer-hi un clot i de ficar-s’hi a dins per entendre-la millor, tant en el sentit metafòric com des d’un vessant científic. No és estrany, ja que en la terra de Felanitx hi han nascut molts de genis, com ell mateix: Miquel Barceló, Nadal Batle, Mariona Caldetey…

Grimalt comenta el terrer és fonamental, no solament perquè es transmet amb el raïm les característiques d’allà on es fa el vi, sinó també perquè com més ben cuidada estigui la vinya, més sana i més productiva serà i, per tant, més bon vi se n’elaborarà. El clima també els preocupa. Per combatre les altes temperatures de l’estiu, a 4 Kilos han apostat per l’agroforesteria, és a dir, el cultiu simultani d’arbres a la vinya, per exemple oliveres o albercoquers, que els aporten ombra en un moment en què les la marca del termòmetre marca xifres cada pic més càlides. A més a més, no usen pals tractats com a politxons, sinó que en posen de pi tallat en lluna nova i bescuitats al foc perquè aguantin més temps.

A aquesta simbiosi entre terra, vinya i clima, s’hi ha de sumar el viticultor, que és qui aplica tècniques, llaura i verema. En el cas de 4 Kilos Vinícola, tot es dirigeix des del Puigverd de Felanitx, on hi ha el celler que Caballero i Grimalt fundaren amb més coneixement i il·lusió que doblers, ja que la seva inversió per crear-lo fou bastant humil: 4 milions de pessetes (és a dir quatre quilos), el que avui dia serien 24.000 euros.

Aquesta curolla per cuidar la terra, la vinya i protegir totes dues de l’oratge que les pot perjudicar, ha estat el pal de paller d’aquest celler, una feina que es fa palesa en vins com el que dona el nom del celler, 4 Kilos, de l’anyada 2021, il·lustrat amb una foto d’un eriçó, de Caballero. Es tracta d’un monovarietal de callet, una casta de raïm autòcton que Grimalt ha recuperat i ha posat en valor. En el cas d’aquest vi, ha reposat durant 12 mesos en botes de roure francès Allier de 600 litres. El resultat és un vi de capa mitjana-baixa, amb aromes de pruna madura, fraula, amb una potència delicada en boca que convida a menjar sense pressa, per exemple, una bullabesa de cap-roig, rap i llagostins, o un frit de safarnària.