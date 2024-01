XX (Ecològic) Jaume de Puntiró

Amb la celebració d’una festa tan estimada a Mallorca com Sant Antoni tenim un bon motiu per encetar un vi especial com el que presenta el celler Jaume de Puntiró. És un vi singular perquè dona l’oportunitat de tastar el passat. Pere Calafat, vinater dinamitzador cultural, conversador, pagès, comerciant i bona persona, presenta el vi XX, un negre que desperta d’un somni profund 20 anys després d’haver-se elaborat. «La seva singularitat el fa especial perquè no és un vi de reserva o de gran reserva, és molt més, és un vi de segle. Poques vegades tenim l’ocasió de tastar el passat amb tanta precisió, l’any 2004 fou un any excel·lent i aquest vi en dóna testimoni fefaent».

Tot va començar el setembre de 2004, quan el raïm de la vinya vella de Cas Misser Fiol del terme de Santa Maria del Camí, va començar la seva sobremaduració i fou vermat. La producció va ser de sols 400 grams per cep. El raïm es va desrapar al celler i allà es va aixafar el gra, i immediatament es refrigerà a 12 graus per possibilitar una llarga maceració amb fred. Calafat recorda que, així i tot, la fermentació s’inicià tot d’una i abastà 21 dies a una temperatura de 16 graus. Després es va procedir a realitzar un suau premsat mitjançant una premsa pneumàtica. Llavors va restar uns dies de repòs abans d’iniciar el seu trasbals a les botes de roure d’Allier francès. La criança dins les botes es va fer en una sala amb temperatura constant i l’envelliment es perllongà durant 12 mesos. L’embotellament sense filtratge es dugué a terme la darrera setmana del mes de febrer del 2006, passant després al procés de reducció en botella. Per mor del pas del temps, convé encetar-lo amb un destapador de làmines perquè el tap de suro no es rompi ja que ha perdut elasticitat. Els més especialitzats i sibarites poden obrir-lo amb unes tenalles encalentides al foc. En qualsevol dels casos, cal que s’oretgi per tal que el vi mostri la seva expressivitat i cal passar-lo per un colador per destriar-ne els sediments. El resultat és un vi únic fet amb un cupatge de les varietats mantonegro (50%) i cabernet sauvignon (50%), del que només hi ha 380 ampolles. Destaca per un color teula, de capa mitjana, amb reflexos vermellosos. Té una bona intensitat aromàtica amb predomini d’aromes especiats de pebre bord, canyella, a més de fulla de tabac i pebre torrat. En boca és potent i agradable, equilibrat i persistent, amb una sensació vellutada, fresca i rodona. L’etiqueta és obra de la dissenyadora santamariera Aina Machado. Hi ha il·lustrat la xifra vint feta amb nombres romans acompanyats de dos romboides, de manera que transmet que és un vi per a gent madura, per acompanyar bones converses, fins i tot profundes, amb un plat calent, ja sigui de brou o torrat al caliu.