Una de les mels que s’ha donat a conèixer darrerament és la de l’apicultor Bernat Ribas Garí, de Porreres, que comercialitza el seu producte amb el nom de 4 Alces. Aquesta denominació prové de la part superior que s’afegeix a les caseres modernes més populars, com ara els models Dadant i Langstroth, i de la qual es treu la mel que elaboren les abelles.

Garí va començar les passes en el món de l’apicultura l’any 2017, però ara s’ha donat a conèixer una mica més perquè la seva mel ha estat premiada a la 13a edició del Concurs de Mel de les Illes Balears, celebrat a Llubí a començament de desembre. El jurat, format majoritàriament per apicultors, va considerar que la seva mel d’estiu, de melat de garrova, havia de merèixer el primer premi en la categoria de mel original. Bernat Ribas explica que la mel de melat de garrova es treu de les alces entre les acaballes de juliol i a començament d’agost. «On tenc les abelles hi ha molts de garrovers i en aquest moment de l’any, que fa més calor, és quan la garrova torna de verda a negra i, per aquest motiu, sua unes gotes que regalimen pel fruit i que les abelles agafen. El resultat que en trec és una mel molt fosca, d’humitat molt baixa i amb textura de caramel. És una mel que no és tan dolça, però alhora és més potent de gust», puntualitza.

Les abelles no són l’única ocupació de Bernat Ribas: «compagín la feina de pagès amb la docència, ja que som professor del SOIB per a cursos de certificats de professionalitat en l’especialitat de jardineria. L’apicultura, per a mi, és una altra font d’ingressos, un extra com ho és tot a foravila, per rescabalar inversions». Avui dia té una cinquantena de caseres situades a diverses finques del municipi de Porreres, com ara Son Coix, es Tast, sa Mesquida, es Moreis i son Lluïsó. «No vull tenir els apiaris enfora perquè així, si tenc dues hores per anar a veure-les, no em fa vessa pegar-hi un bot», explica Garí.

El cuquet –és a dir, l’interès– de Bernat Ribas per les abelles i l’apicultura va sorgir ara fa sis anys, quan va coincidir al centre de formació d’Inca (on feia de professor) amb Pep Pinya. Conta que el seu company de docència només li parlava d’abelles i de mel. A aquestes converses, s’hi afegiren les xerrades amb Bernat Mora, que regenta un bar a Porreres on Ribas hi va amb els seus amics. Com que Mora també és apicultor, el va acabar d’engrescar fins al punt que Bernat Ribas va decidir posar dues caseres. L’experiència li va agradar tant que dos anys després ja en tenia 25 i va començar a donar-se una mà amb l’apicultor de Montuïri Joan Sampol. Com que la producció anava bé i tenia un excedent de mel, va decidir crear una marca i seguir fil per randa la normativa establerta. Fa mel de primavera, estiu i tardor.

Podeu trobar la mel 4 Alces a la botiga Mans de Porreres, que regenta el germà i la mare de Bernat, i a la Cooperativa d’aquest municipi. Segur que us en llepareu els dits!