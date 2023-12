Les festes de Nadal i Cap d’Any són moments per viure en família i amics. Tot i això, sempre hi recordam alguna persona que no es troba amb nosaltres. El vi protagonista d’avui ret homenatge a Sebastià Pastor Sureda, qui va partir d’aquest món el mes d’agost de 2012 i que va dedicar tota la vida a les vinyes i al celler.

Els seus fills, Maria Antònia i Sebastià expliquen que el nom prové de l’expressió: «sempre et tindrem present», en record a son pare. Tots dos, juntament amb sa mare, Catalina Moyà, s’encarreguen del celler. «Treballam les nostres vinyes i elaboram el vi», comenten. D’una banda, les feines tècniques les gestiona Sebastià, que va estudiar Química a la Universitat de les Illes Balears i Enologia a la Universitat Rovira i Virgili. D’altra banda, M. Antònia s’encarrega de les vendes i del muntatge d’esdeveniments; i, finalment, sa mare gestiona la botiga, que és l’antic celler familiar.

Maria Antònia i Sebastià expliquen que el seu repadrí va fundar el celler l’any. Nomia Sebastià Pastor i Mayol, era pagès i fill de pagesos. Com que no tenia vinyes pròpies, les havia de llogar. Ara bé, l’any 1937 els cellers compradors de la verema varen oferir un preu molt baix pel raïm i, per aquest motiu, Pastor va decidir muntar el seu propi celler amb l’ajuda de la seva dona, Francesca Batle.

Tornant a Present, és un vi novell elaborat amb la varietat autòctona mantonegro. La verema es du a terme durant la segona quinzena del mes de setembre i prové de les vinyes situades al Pla de Buc de Santa Maria del Camí. Els ceps es varen plantar fa mig segle, l’any 1973, en vas. «És un luxe poder gaudir de la qualitat que ens ofereixen aquestes vinyes tan longeves, sembrades pel nostre padrí i pel nostre pare», remarquen els dos germans. També apunten que continuen conrant la vinya de la mateixa forma que ho feien els seus avantpassats, és a dir, fent la feina quan toca: llauren quan és necessari (fan tres passades en el període de març a juliol, i la resta de l’any, la vinya roman amb coberta vegetal espontània), i poden i esporguen si cal. A més, els darrers anys no hi han fet cap tractament fitosanitari. El vi s’elabora amb la tècnica maceració carbònica no estricta, que consisteix a incorporar al dipòsit els raïms veremats a mà i desrapats, però no trepitjats. Això fa que molts de grans de raïm quedin sencers, aleshores té lloc la fermentació alcohòlica convencional dels raïms que s’han desfet i una fermentació dins els grans sencers coneguda com a maceració carbònica que dona lloc a vins amb un perfil aromàtic molt elevat. La maceració dura uns 10 dies. Després es premsa i s’embotella la darrera setmana de novembre per presentar-lo a la Festa del Vi Novell de Santa Maria. L’etiqueta és una fotografia de Bering Comparini i representa el relleu generacional.

El resultat és un vi de color vermell robí amb notes violàcies, d’aspecte cristalꞏlí i lluent. Al nas predominen les aromes de fruites (plàtan, maduixa, cirera) i els records a llepolies. És un vi lleuger, agradable en boca, golós amb un retrogust llarg.