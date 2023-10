Blanc i negre 2022 | Vinyes Mortitx: El ‘genius loci’ de Mortitx amb el traç de Georgina Gamundí

L’anyada 2022 del vi Mortitx Blanc ha sortit al mercat fa relativament poc i, si no hi ha res de nou, el Negre ho farà el mes de desembre. Tots dos tenen com a novetat el canvi d’imatge, del qual se n’ha encarregat Georgina Gamundí Vives. L’artista va néixer a Pollença l’any 1989, es va formar en Belles Arts a la Universitat de Barcelona –en l’especialitat de dibuix i escultura– i també a l’Escola d’Art de Granada. És coneguda perquè (entre altres obres) és l’autora del bust d’homenatge a Clara Hammerl, qui va arribar des de Prússia a Mallorca, el 1889, per amor a Guillem Cifre de Colonya. Hammerl va destacar com a mestra, per haver encapçalat la primera escola laica i progressista a Pollença, i perquè va ser la primera dona que va dirigir una entitat bancària a l’Estat espanyol (1908-1916), Colonya, una caixa d’estalvis ètica de referència.

Tornant a Gamundí, les primeres obres que va fer per a Vinyes Mortitx varen ser per als vins joves de 2018 i per al Flaires i Rodal Pla de la mateixa anyada. L’obra dels vins de 2022 –explica l’artista– té el paisatge de Mortitx com a protagonista, com va fer les primeres etiquetes. Així, el genius loci, concepte de la mitologia romana que ha evolucionat al llarg dels segles, continua essent el motiu de l’obra, ja que les vinyes es troben sembrades en un espai singular i especial com és Mortitx. Gamundí intenta transmetre la màgia del lloc a tothom que tasti el vi a través del seu traç estampat a l’etiqueta. Explica que en aquesta ocasió ha emprat la tècnica de tinta negra i aquarel·la: «Per al vi blanc he optat per una taca de groc verdós en referència a la llum del sol i, alhora, a la frescor del lloc, un racó entre muntanyes. El groc fa referència al sol i el verdós a la natura a la fulla, als arbres, a la vinya». Pel que fa al vi negre, hi ha volgut retratar l’horabaixa, amb una taca més intensa, de to vermell robí, que evoluciona a tons moradencs, com el vermell cardenalici, que recorda quan el sol es pon i al color característic del vi negre. El raïm del Blanc 2022 prové de les parcel·les es Camp Groc i Racó Fred, concretament de les varietats malvasia (75%) chardonnay (12,5%) i giró ros (12,5%). És un vi molt floral, amb aromes de llimona i de flor de gessamí, i d’una acidesa elèctrica, molt mineral. El raïm del Negre 2022 és de les zones es Pla i els cirerers, i és de les varietats merlot (40%), sirà (30%) i callet (30%). És un vi de capa baixa, també molt mineral, amb notes de maduixa i cireres. Tots dos són vins lleugers i frescos obra de l’enòleg de la casa: Llorenç Coll.