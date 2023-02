Uen dels vins negres de referència del celler José Luis Ferrer és el Vinyes Velles. La primera anyada que en va sortir al mercat és la de 2010. Des d’aleshores, només es pot gaudir als restaurants més reputats de l’illa, a establiments selectes i, com és lògic, a la botiga del celler.

Per fer aquest vi, els ceps es veremen manualment i se seleccionen els millors raïms de les vinyes més antigues i més delicades —que tenen devers trenta-cinc anys de vida—, que hi ha sembrades a les finques de Ca’n Titos i Ca’n Puput, dos terrenys que són propietat del celler d’ençà que es va fundar l’any 1931.

Òscar Roses Lambourne, responsable de comunicació i relacions públiques de la casa —que fa poc acaba d’estrenar la trentena d’anys— explica que es verema «ben prest, al dematí, perquè el raïm entri fred al celler, i el mantenim en conservació dins cambres frigorífiques a 0º C durant tres dies». Per a la fermentació, es fan servir botes de roure de 500 litres i dipòsits d’acer inoxidable. «Després d’un procés breu de repòs per eliminar les partícules gruixades, s’inicia l’envelliment que oscil·la entre 9 i 12 mesos, que es fa dins el mateix tipus de bota usada el procés de fermentació. Tant es pot trobar en ampolla estàndard de 75 cl, com també en format màgnum, un envàs que afavoreix la conservació dels vins més selectes.

L’anyada protagonista d’avui és de 2016. En el cupatge, hi predomina el mantonegro (60%) (que és la varietat autòctona i senya d’identitat del vi de la denominació d’origen Binissalem), juntament amb sirà i merlot. És un vi amb personalitat, d’un vermell que tira a violat, amb aromes especiades i amb taní marcat en el qual hi destaquen les notes de fruita vermella ben madura.

Properament, el disseny del Vinyes Velles es renovarà i se n’eliminarà l’etiqueta de paper, que serà substituïda per opció més estilitzada: una serigrafia similar que ja llueixen els vins Veritas Blanc i Veritas Roig.