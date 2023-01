El mundo del cine arranca el año reconociendo el trabajo de los profesionales de la industria con la celebración de los Premios Globos de Oro 2023, una ceremonia de trascendencia mundial que tiene un gran impacto en la industria del entretenimiento.

La 80ª edición de estos galardones, que valora los mejores desempeños en el sector del cine y la televisión, se celebrará este martes 10 de enero en el prestigioso hotel The Beverly Hilton, en Beverly Hills (California). En España, se podrá seguir la gala a través de Movistar Plus, que emitirá desde la 01:00 horas de la madrugada del miércoles 11 la Alfombra Roja y después la gala.

La historia de los Globos de Oro se remonta al año 1944, cuando la Asociación de Corresponsales Extranjeros en Hollywood celebró una pequeña ceremonia en los estudios de 20th Century Fox en la que premiaron cinco categorías: Mejor Película, Actor, Actriz, Actor de Reparto y Actriz de Reparto. Con el paso del tiempo, estos galardones fueron adquiriendo una mayor reputación internacional hasta ser considerados la gran antesala de los Oscars.

Ahora, sin embargo, estos galardones acumulan un par de años en los que no se encuentran en su mejor momento, debido a que la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood, que los organiza, se vio salpicada por una investigación del diario Los Angeles Times que destapaba prácticas de corrupción y tráfico de influencias por parte de sus miembros y denunciaba además que no había ninguna persona de raza negra sobre un total de 87 asociados. Eso provocó el rechazo de la industria, que dio la espalda a la última entrega de premios, que no se televisó. Con estos antecedentes los Globos de Oro buscan este 2023 recuperar el prestigio y mostrar un retorno a lo grande.

El comediante Jerrod Carmichael presentará la gala de esta 80ª edición que cuenta con grandes nombres entre sus nominados. ‘Almas en pena de Inisherin’, una comedia oscura sobre el abrupto fin de una amistad entre dos hombres que viven en una minúscula isla de Irlanda en los años 1920, lidera con ocho nominaciones, seguida de ‘Todo en todas partes al mismo tiempo’, con seis.

Estos son los nominados en las principales categorías de cine y televisión.

Cine

Mejor película (drama)

- Avatar: El sentido del agua

- Elvis

- Los Fabelman

- TÁR

- Top Gun: Maverick

Mejor director

- James Cameron, 'Avatar: El sentido del agua'

- Daniel Kwan y Daniel Scheinert, 'Todo a la vez en todas partes'

- Baz Luhrmann, 'Elvis'

- Martin McDonagh, 'Almas en pena de Inisherin'

- Steven Spielberg, 'Los Fabelman'

Mejor actriz de drama

- Cate Blanchett, 'TÁR'

- Olivia Colman, 'El imperio de la luz'

- Viola Davis, 'La mujer rey'

- Ana de Armas, 'Blonde'

- Michelle Williams, 'Los Fabelman'

Mejor actor de drama

- Austin Butler, 'Elvis'

- Brendan Fraser, 'La ballena (The Whale)'

- Hugh Jackman, 'El hijo'

- Bill Nighy, 'Living'

- Jeremy Pope, 'The Inspection'

Mejor película de habla no inglesa

- 'Sin novedad en el frente' (Germany)

- 'Argentina', 1985 (Argentina)

- 'Close' (Belgium)

- 'Decision to Leave' (South Korea)

- 'RRR' (India)

Televisión

Mejor serie de televisión (drama)

- 'Better Call Saul'

- 'The Crown'

- 'La casa del dragón'

- 'Ozark'

- 'Separación' (Severance)

Mejor actriz de televisión (drama)

- Emma D’Arcy, 'La casa del dragón'

- Laura Linney, 'Ozark'

- Imelda Staunton, 'The Crown'

- Hilary Swank, 'Alaska Daily'

- Zendaya, 'Euphoria'

Mejor actor de televisión (drama)

- Jeff Bridges, 'The Old Man'

- Kevin Costner, 'Yellowstone'

- Diego Luna, 'Andor'

- Bob Odenkirk, 'Better Call Saul'

- Adam Scott, 'Separación' (Severance)

Mejor miniserie o película para televisión

- 'Encerrado con el diablo'

- 'Monstruo: La historia de Jeffrey Dahmer'

- 'The Dropout: Auge y caída de Elizabeth Holmes'

- 'Pam & Tommy'

- 'The White Lotus'