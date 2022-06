Pasar el día en la playa o ir a la montaña son dos planes al aire libre muy apetecibles durante el fin de semana, pero si lo que prefieres es deleitarte con el arte, estás en el lugar correcto.

Este domingo 5 de junio se inaugura la Fira de sa Sabata en Lloseta, en la que se podrá ver artesanía, calzado hecho a mano y exposiciones de coches antiguos, entre muchas otras.

También es el fin de semana de los tributos, y es que, además del concierto de 'The great songs of Dire Straits' este domingo, el grupo 'Whole Lotta Band' también toca este viernes 3 de junio en Es Gremi homenajeando a Led Zeppelin.

Para terminar la semana, en el Teatre Principal de Inca se representará la obra de teatro 'Aquell carrer' que reconstruirá la personalidad del barrio de sa Torre en Manacor durante los años 50 y 70

Fira de sa Sabata en Lloseta

Este domingo 5 de junio llega a Lloseta la XXI Fira de sa Sabata i Artesania.

Este fin de semana se inaugurará la fira con el pasacalles de xeremies y flabiols y desde ese momento se podrá disfrutar de las exposiciones de coches antiguos, demostraciones de fabricación de calzado artesano, tenderetes de artesanía o atracciones infantiles.

Consulta aquí el programa al completo de todas las actividades:

Concierto 'The great songs of Dire Straits'

'The great songs of Dire Straits' es el nuevo espectáculo musical del gallego Óscar Rosende y su nueva banda Great Straits que rinde homenaje a la carrera musical de Dire Straits. Se trata de un viaje sonoro con el que se podrá disfrutar en directo de todos los grandes éxitos compuestos por Mark Knopfer.

El concierto tendrá lugar en la Sala Magna del Auditorium de Palma a las 20:00 horas por un precio de entre 35 y 40 euros por entrada.

Obra de teatro 'Aquell carrer'

'Aquell carer' de Toni Gomila se representará este domingo 5 de junio a las 20:00 horas en el Teatre Principal de Inca con un precio por entrada de 15 euros.

Con la dirección de Ferran Utzet, se reconstruirá la personalidad del barrio de sa Torre en Manacor durante los años 50 y 70 a través de entrevistas y apuntes de documentación histórica. La miseria, el contrabando, el sexo, en definitiva, la historia de las vidas de personas que desarrollaron la economía y la sociedad de un barrio periférico, ilustrarán al espectador sobre el pensamiento, la moral y la vida cotidiana del siglo XX.

Conciertos 'Origen Fest'

El Origen Fest llega a Mallorca este domingo 5 de junio de la mano de elrow en Son Fusteret.

Los amantes de la música electrónica podrán disfrutar de este los espectáculos de grandes nombres de la música: a las 15:00 horas, la mallorquina Rosana Nun, será la encargada de recibir al público después de dos años, tras ella vendrá Adapter a las 16:00 horas, seguido de Miquel Bastida a las 17:30 y Wade a las 19:00. Para finalizar, Manu Sánchez le podrá el broche a una jornada de electrónica que ha sido muy esperada por los fans.

Aún hay entradas disponibles a un precio de entre 45 y 125 euros por persona.

El Origen Fest suma tres ediciones marcadas por el techno, el house y el sol, y por primera vez ha programado cinco fechas. Se celebra en el recinto de Son Fusteret, ofrece 8 horas de música en directo y presume de 45.000 asistentes por temporada.