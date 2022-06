Óscar Rosende, el Mark Knopfler gallego

Oscar Rosende lleva desde 2007 interpretando la música de Dire Straits, un grupo que, desde que tiene uso de razón, forma parte de la banda sonora de su vida, de su ADN. En los escenarios se estrenó primero con Brothers in Band, y desde hace unos años, con Great Straits. Con esta banda se presenta este domingo en el Auditorium de Palma, al frente de un equipo de 15 personas, nueve de ellos músicos y el resto, técnicos. Sultans of Swing, Calling Elvis, Money for Nothing y Romeo And Juliet son algunos de los clásicos que se podrán escuchar en Palma, en un show cuyo protagonista, el guitarrista gallego Oscar Rosende, advierte que no es para nada un tributo. «Huyo de esa palabra. Yo no me disfrazo, ni hablo en inglés, y como tengo pelo tampoco me pongo una cinta en la cabeza», aclara.

Este admirador de Mark Knopfler, al que piensa seguir «hasta el infierno», asegura que le dará vida, «corazón y alma» a las canciones del grupo británico. Eso sí, solo pide una cosa, que el público interactúe. «Un concierto no es yo toco y tú miras. Sin público un concierto no tiene sentido. Quiero que la gente sonría, juegue con la nostalgia y salga del Auditorium más feliz que cuando entró en la sala». MÚSICA Fecha: domingo 5 de junio, a las 20 horas. Lugar: Auditorium de Palma. Sala Magna.