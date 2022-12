Didier Deschamps, seleccionador de Francia, no despejó las dudas respecto al virus que está afectando a algunos jugadores de la selección francesa en la previa del Mundial de Qatar 2022. Coman, Konaté y Varane han sido los últimos en caer. Antes lo hicieron Upamecano y Rabiot, que se perdieron la semifinal frente a Marruecos, pero ya están recuperados.

Preguntado por su salud y la del equipo, Deschamps contetó: "Yo estoy bien, gracias, y sobre los jugadores, me marché pronto de la concentración esta mañana y estaban durmiendo. Estamos gestionando las diversas situaciones que se nos están presentando. Intentaremos estar preparados para el gran partido que tenemos ante nosotros".

Insistido sobre esta cuestión, el técnico recalcó que "no voy a entrar en detalles del virus, es un tema que les interesa bastante (a la prensa)... Tomamos las máximas precauciones. Es la situación que tenemos. Tenemos que vivir con ello. Es lo que nos toca ahora mismo. Si no existiera, sería mucho mejor, pero lo gestionamos con el cuerpo médico".

Hablando ya del partido, Deschamps dijo no afectarle que en el mundo del fútbol haya una sensación generalizada de preferencia hacia una victoria argentina. "No me importa la solitud, son situaciones que surgen y no podemos hacer nada. Debemos adaptarnos al partidazo ante Argentina", apuntó.

Del cuadro argentino indicó que "Lionel Scaloni ha afrontado situaciones complicadas, por ejemplo, perdieron el primer partido ante Arabía Saudita. Nosotros hemos dado el máximo en los seis partidos. No tengo estrés. Lo más importante es estar tranquilos. Los argentinos, y quizá algunos franceses, quieren que gante Argentina, pero nos esforzaremos para que esto no pase".

El míster evitó comparar la final con los octavos de final del 2018 cuando Francia derrotó a la albiceleste porque "no somos los mismos que en 2018. Hemos cambiado jugadores y de sistemas. Nuestros observadores han visto todo sus partidos y tenemos información muy completa. Argentina puede salir con un plantamiento muy diferente, como podemos hacer nosotros. Marruecos salió, por ejemplo, nos salió con cinco atrás. Tenemos que estar preparados".

Mbappé

Respecto a su gran estrella, Kylian Mbappé, Deschamps le restó presión: "Necesita tranquilidad y centrarse en su rendimiento. Se ha encontrado muy bien en la competición. No tengo ganas de perturbar su tranqulidad. Está concentrado al igual que el resto".

A nivel personal, hizo balance y comentó que "la selección francesa es lo mejor que me ha pasado en mi carrera profesional, como jugador lo viví desde dentro y ahora de entrenador estoy muy feliz en este cargo. Lo más importante es la selección francesa, está por encima de todo lo demás. Haré todo lo que esté en mi mano. Estoy concentrado en el partido y no pensaré en el futuro. Solo tengo en la cabeza la final".

El estadio de Lusail se teñirá de color abiceleste y es consciente de la inferioridad en la grada: "La afición argentina se dejará notar. En cualquier caso, habrá ambiente festivo. Los argentinos se caracterizan por la pasión. Defenderán a su equipo, el ambiente será festivo, cantan mucho, son expresivos y será bonito porque es una final de la Copa del Mundo. En cualquier caso, nuestro rival estará en el campo y no en el césped. Perseguir el mismo objetivo, que es cosechar la victoria".