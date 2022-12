Luka Modric no tuvo más remedio que aceptar la derrota de Croacia ante Argentina. Por la claridad del marcador, por la mayor contundencia del rival y la superioridad que acabó plasmando la albiceleste sobre el césped. El duelo a distancia con Lionel Messi se resolvió a favor del otro 10, del otro capitán. Con el mismo resultado, pero a la inversa, del que se dio en Rusia entre ambas selecciones: 3-0.

No tenía argumentos Modric para rebatir la justicia del triunfo de Argentina. Apenas deslizó que el árbitro no había concedido un córner favorable a Croacia instantes antes del primer gol y opinar que el penalti de Livakovic a Julián Álvarez no debió señalarse. "Él tira [Julián] y choca con nuestro portero", dijo. "y esto cambió el partido". Lo cambió, al originar el primer gol de Argentina, pero Croacia no supo replicar a ese golpe y se hundió cinco minutos después con otra cabalgada de Julián Álvarez que concluyó en el 2-0.

Modric dio la enhorabuena a Argentina y a Messi, "un grande" con siete Balones de Oro (el croata tiene uno), al que deseó suerte en la final. A Croacia no le queda otra que jugar por el tercer y cuarto puesto, con la desilusión que conlleva.

"No es un castigo, nunca es un castigo jugar con la selección. Hay un bronce en juego y nos preparemos para ganarlo, porque si lo conseguimos también es un buen éxito", aseguró. Era la tercera semifinal en seis participaciones de Croacia. Perdió la primera en 1998 ante Francia, el anfitrión, y ganó la segunda en 2018 y disputó la final, cayendo de nuevo ante Francia.

Aplausos de homenaje

El primer consuelo, simbólico, de Modric, fueron los aplausos que le tributó medio estadio cuando fue sustituido en el minuto 81. Su seleccionador, Zlatko Dalic le ahorró un rato de inútil cansancio para el partido del sábado. "No me he dado cuenta, estaba un poco hundido y triste", admitió, antes de destacar "el ambiente increíble, como siempre" que había creado la hinchada albiceleste, infinitamente superior en número.

Modric no quiso anunciar su despedida de la selección a los 37 años. Messi, por ejemplo, sí adelantó que el último partido con Argentina sería la final. Todavía no lo anticipó el capitán balcánico. No era el momento aún, pendiente aún de terminar la competición