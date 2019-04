Caso Cursach: Así fue la incautación del móvil del periodista de Diario de Mallorca Kiko Mestre

Guillem Bosch

"Es como si vas al médico y te dice: o te operas o te mueres", ha explicado plásticamente el redactor de Diario de Mallorca.

Según Mestre, el auto del juez Florit no le dio opción a negarse a facilitar su móvil. "Ni me resistí, ni me aferré al móvil, ni me tiré al suelo, si me hubiera resistido podía haber acabado detenido por resistencia a la Policía".