¿En busca de tu sonrisa ideal? Conoce la solución cómoda, discreta y con excelentes resultados

Nada como sonreír con toda confianza. Tu sonrisa es tu carta de presentación, el gesto que ilumina tu rostro y con el que expresas emociones como la alegría. Pero una dentadura alineada es más que una simple cuestión de estética es, sobre todo, salud dental. Cada vez más adultos tienen algún defecto dental que precisa de tratamientos de ortodoncia. Y estas soluciones van a ser determinantes para recupera la estética y la funcionalidad tan necesarias para la autoestima.

Si tienes dudas a cerca de qué tratamiento elegir para corregir la alineación de tu dentadura, este artículo te va a interesar. La Dra. Cristina Martínez-Almoyna, Codirectora Médica de Clínicas Udemax, nos da las claves sobre las mejores soluciones de ortodoncia para adultos en Mallorca.

Clínicas Udemax recomienda el tratamiento de ortodoncia invisible Invisaling por us efectividad y comodidad. / .

¿Necesitas ortodoncia? Los casos en que se recomienda corregir la alineación dental

Unos dientes desalineados pueden causar problemas en el aspecto de tu sonrisa, pero también en la funcionalidad de tu dentadura derivando en problemas mayores. Y es que la maloclusión dental puede afectar al habla y ocasionar problemas digestivos, caries, bruxismo o enfermedades periodentales.

Los defectos más frecuentes por los que se aconseja seguir un tratamiento de ortodoncia son el apiñamiento, la sobremordida, la mordida abierta, las diastemas o separaciones entre los dientes, o mordida cruzada

Consigue tu sonrisa ideal al tiempo que recuperas la funcionalidad de tu dentadura con la ortodoncia invisible. / Udemax

En qué va a mejorar tu salud si te decides por un tratamiento de ortodoncia

Alineando tus dientes no solo vas a conseguir una mejora estética, que también es importante si no que , sobre todo, vas a tener más salud. ¿Por qué? Pues porque como explica la Dra. Cristina Martínez-Almoyna, “vamos a poder mejorar la higiene bucodental, evitando así la aparición de enfermedades como la caries o la periodontitis; y digestión al corregir los problemas derivados de una masticación deficiente”.

La ortodoncia que no se ve

Muchas personas son reacias a corregir algún defecto dental porque no quieren sufrir las molestias que ocasionan los tradicionales brackets: heridas en los tejidos blandos, molestias al comer, higiene deficiente... Si éste es tu caso, la ortodoncia invisible puede ser el tratamiento que estabas buscando.

El tratamiento de ortodoncia invisible Invisaling consigue excelentes resultados sin las molestias de los traicionales brackets. / Udemax

Tal y como explica la Dra. Cristina Martínez-Almoyna, la ortodoncia invisible es una especialidad que trabaja en soluciones dentales con materiales difíciles de percibir a la vista y que permitan corregir el desalineamiento de los dientes a través de un tratamiento prácticamente imperceptible.

Invisalign: efectiva, discrtea y cómoda

A la hora de elegir el tratamiento más adecuado para corregir la alineación de la dentadura habrá que tener en cuenta varios factores, y la efectividad es uno de ellos. En este sentido, la Dra. Martínez-Almoyna recomienda sin ninguna duda la ortodoncia invisible Invisaling: “es la más efectiva en la actualidad. Se trata de un sistema ortodóntico basado en la fabricación de unos alineadores invisibles ajustados de manera precisa a la forma de la dentadura”.

El estudio ortodóntico previo es imprescindible para realizar ek tratamiento de ortodoncia Invisaling. / Udemax

Así consigues alinear tus dientes con Invisaling

Estudio ortodóntico : Es el primer paso del tratamiento con ortodoncia transparente Invisalign . Este estudio se realiza mediante radiografías 3D para determinat el diagnóstico del problema.

: Es el primer paso del tratamiento con . Este estudio se realiza mediante radiografías 3D para determinat el diagnóstico del problema. Diseño de los alineadores invisibles: Están adaptados a tu dentadura y se cambian cada semana. Mediante los attaches, pequeñas bolitas de resina transparente, que se adheren al diente, los movimientos son más predecibles y se acortan tiempos de tratamiento.

Sara Verd

Éstas son las cinco ventajas de la ortodoncia invisible

Es transparente por lo que no afecta a la estética No afectará a tu forma de hablar Es removible: podrás comer y beber con normalidad y realizar una higiene correcta Menos invasiva para tus encías Compatible: con implantes, coronas o carillas. Además, es compatible, y recomendable, con el bruxismo.

Los alineadores invisibles se diseñan a medida, son cómodos, discretos y permiten la correcta higiene. / Udemax

Tu sonrisa alineada... ¿toda la vida?

Sí, podrás mantener los resultados pero tal y como subraya la Dra. Martínez-Almoyna, “es preciso e imprescindible el uso de las retenciones”. Al igual que el cuerpo, las estructuras de la boca se van modificando con los años, no tenemos la misma cara ni el mismo hueso a los 15 años que a los 45 por ello para retrasar los cambios esqueléticos y mantener las posiciones de los dientes, el mayor tiempo posible debes ser constante en el uso de las retenciones.

Confía en Clínicas Udemax para recuperar tu sonrisa ya que te ofrece la experiencia y profesionalidad que necesitas para seguir tu tratamiento de ortodoncia en Mallorca.

Mapa ubicación Clínicas Udemax