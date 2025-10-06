Sí, se puede: combina blanqueamiento dental y ortodoncia invisible y presume de sonrisa

La sonrisa dice mucho de nosotros y es el gesto con el que expresamos emocines positivas. Sonreír sin preocupación y con seguridad nos aporta bienestar, por eso es tan importante sentirnos satisfechos con nuestra sonrisa. Una dentadura sana, alineada y blanca es hoy una prioridad para muchas personas, tanto por estética como por salud. Cada vez más personas recurren a la ortodoncia invisible y al blanqueamiento dental en Mallorca para mejorar el aspecto de sus dientes.

Lo más interesante es que ambos tratamientos pueden realizarse de manera simultánea, reduciendo los tiempos y potenciando los resultados. La doctora Cristina Martínez-Almoyna, codirectora médica de Clínicas Udemax y especialista en ortodoncia, lo explica así: “La solución estética dental integral más adecuada para recuperar una sonrisa natural en menos tiempo es el tratamiento combinado de ortodoncia invisible y blanqueamiento”.

Ortodoncia invisible: más que estética

La ortodoncia invisible Invisalign utiliza alineadores transparentes y removibles diseñados a medida para corregir la posición de los dientes. A diferencia de los brackets metálicos, apenas se perciben a simple vista y ofrecen una experiencia cómoda y discreta.

La ortodoncia invisible también tiene un impacto directo en la salud bucodental. / Udemax

Más allá de la estética, este tratamiento tiene un impacto directo en la salud bucodental. Unos dientes desalineados no solo afectan la imagen de la sonrisa, sino que también pueden provocar problemas de mordida, desgaste dental, acumulación de placa y dificultades de higiene oral. Al corregir la posición dental, la ortodoncia invisible mejora la funcionalidad de la dentadura y previene complicaciones futuras.

El tratamiento Invisaling utiliza alineadores transparentes y removibles diseñados a medida. / Udemax

Además, es una alternativa flexible: permite comer y beber con normalidad, no altera la forma de hablar y es compatible con implantes, coronas o carillas. En palabras simples: corrige la sonrisa sin alterar el estilo de vida.

Blanqueamiento dental: recuperar el blanco natural

El blanqueamiento dental es un procedimiento seguro y eficaz que elimina manchas y aclara el tono de los dientes. Se lleva a cabo tanto en clínica como en casa con productos supervisados por el odontólogo, siempre adaptados a las necesidades del paciente.

Antes de comenzar, es esencial que las encías estén sanas y que no existan caries activas. Una de las ventajas de combinar este tratamiento con la ortodoncia invisible es que los alineadores se ajustan perfectamente a los dientes, lo que facilita la aplicación uniforme de los geles blanqueadores.

Ortodoncia invisible y blanqueamiento: el poder de la combinación

La posibilidad de realizar ambos tratamientos a la vez supone un gran avance en odontología estética y funcional. Como señala la doctora Martínez-Almoyna, “aprovechamos el tiempo del tratamiento ortodóncico para mejorar el color dental; además, el alineador tiene una perfecta adaptación, lo que simplifica el uso de geles y aumenta la satisfacción con el resultado final”.

La doctora Cristina Martínez-Almoyna es codirectora médica de Clínicas Udemax / TONOS

Entre las ventajas principales del tratamiento simultáneo destacan:

Ahorro de tiempo , ya que los resultados se potencian durante el mismo periodo.

, ya que los resultados se potencian durante el mismo periodo. Mayor motivación del paciente , al ver progresos visibles en poco tiempo.

, al ver progresos visibles en poco tiempo. Comodidad , porque los alineadores sirven de soporte para el gel blanqueador.

, porque los alineadores sirven de soporte para el gel blanqueador. Resultados más completos, logrando dientes alineados y más blancos a la vez.Ortodoncia invisible en niños y adolescentes

Aunque muchas veces se asocia a los adultos, la ortodoncia invisible también se utiliza en niños y adolescentes con excelentes resultados. Entre sus ventajas específicas destacan:

Mejora de la autoestima : al no llevar brackets metálicos, los más jóvenes corrigen su sonrisa sin complejos.

: al no llevar brackets metálicos, los más jóvenes corrigen su sonrisa sin complejos. Mayor comodidad : los alineadores son suaves y no producen llagas ni irritaciones.

: los alineadores son suaves y no producen llagas ni irritaciones. Higiene más sencilla : al ser removibles, permiten cepillarse y usar hilo dental sin obstáculos, reduciendo el riesgo de caries y problemas de encías.

: al ser removibles, permiten cepillarse y usar hilo dental sin obstáculos, reduciendo el riesgo de caries y problemas de encías. Seguimiento digital: la tecnología permite monitorizar el progreso con precisión, facilitando la vida de los padres y del propio paciente.

Invisaling también está indicado para el alineamiento dental de niños y adolescentes. / Enrique Medrano Fons

Eso sí, la colaboración del niño o adolescente es fundamental, ya que deben ser responsables en el uso de los alineadores para que el tratamiento tenga éxito.

