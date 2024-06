El TSJIB declara indefinida a una técnica de ambulancias subrogada

El Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears ha declarado indefinida a una trabajadora de ambulancias que fue subrogada y pasó a la entidad pública empresarial Gestión Sanitaria y Asistencia de las Illes Balears (GSAIB), adscrita al Servicio de Salud del Govern.

La sala social del TSJIB, en una reciente sentencia de mayo de 2024, ha estimado el recurso de suplicación formalizado por la empleada contra la sentencia de un juzgado de lo social de Palma que la declaró indefinida no fija. Ahora, el tribunal ha revocado parcialmente el fallo y ha estimado la demanda interpuesta por la mujer, por lo que declara que la relación laboral habida entre las partes es de naturaleza indefinida desde el inicio de ésta, el 20 de diciembre de 2021, cuando la demandante trabajaba para la primera empresa. Así pues, antes de producirse la subrogación, ella ya había consolidado la condición de indefinida y no la de indefinida no fija. El TSJIB basa su decisión en otra sentencia de la misma sala de lo social de marzo de 2023 y otras resoluciones del TJUE y del Supremo.

La trabajadora inició la relación laboral con SSG Baleares S.L. el 20 de diciembre de 2021 con un contrato eventual por circunstancias de la producción como técnica en transporte sanitario. El 1 de mayo de 2022 GSAIB inició el servicio de transporte sanitario no urgente en las islas y ella fue subrogada.