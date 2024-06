Docentes y personal de la UIB censuran al rector por el desalojo de Son Lledó

Docentes y funcionarios de la Universitat de les Illes Balears (UIB) han suscrito una «Carta a la comunidad universitaria de la UIB» en la que censuran al rector, Jaume Carot, por las reacciones «claramente desproporcionadas» tomadas por equipo directivo durante la ocupación pacífica de Son Lledó - edificio del rectorado- por parte de los miembros de la Acampada per Palestina. Ya son más de 70 trabajadores y profesores los que se han adherido al texto, aunque de momento no quieren que sus identidades trasciendan. Aún así, los firmantes proceden de gran parte de las áreas educativas de la universidad.

«Nos ha sorprendido la decisión de llamar a la Policía Nacional, algo que no había pasado ni cuando se ocupó el edificio Ramon Llull en 2009», critican en una misiva en la que remarcan el carácter pacífico de los acampados, los cuales «no han ejercido en ningún momento violencia contra ningún miembro de la universidad ni han impedido la celebración de ninguna actividad académica». Apuntan, además, que la Policía «agradeció a los acampados su cooperación y su carácter pacífico para el desalojo».

Con todo, se posicionan firmemente contra el comunicado en el que los decanos mostraron su apoyo al rector y consideran que la propuesta de sanciones del mismo es «extraordinaria, desproporcionada e injusta». La posibilidad de sancionar a los estudiantes es un hecho que «no refleja los valores de democracia y libertad de expresión» de la universidad, según el personal docente y el funcionariado de la UIB.

En esta línea se han mostrado en cuanto a la no condena del decanato y la directiva ante las agresiones perpetradas por individuos pertenecientes a grupos de extrema derecha contra miembros de la acampada . Definen como «preocupante» que tanto el rector como los decanos «no hayan condenado públicamente las agresiones» y exigen que se tomen las medidas necesarias «para garantizar la seguridad y los derechos de toda la comunidad universitaria». Asimismo, reclaman que continúen las investigaciones para esclarecer si los agresores estaban matriculados en la UIB.

Muestran una gran empatía con el grupo de estudiantes que acampó durante dos semanas y señalan que la acción supuso «un punto de inflexión», traducido en «las sucesivas» aunque «insuficientes» decisiones del rector, que aceptó varios de los puntos que reclamaban os estudiantes acampados. Aún así, piden a la universidad que sea más «explícita» en su denuncia del conflicto Israel-Palestina y llaman a la «necesidad urgente de tender puentes entre todos y todas con tal de actuar juntos contra la barbarie».

Lea aquí la carta de los docentes y el funcionariado de la UIB sobre el desalojo de los universitarios que protestaban por la guerra de Gaza Lea aquí la carta de los docentes y el funcionariado de la UIB sobre el desalojo de los universitarios que protestaban por la guerra de Gaza

Los decanos piden no sancionar

Los decanos que mostraron públicamente su apoyo tras la polémica decisión de Carot de llamar a la Policía para desalojar el rectorado publicaron ayer un texto en el que señalan, a tenor de las críticas recibidas en la carta de los docentes y el personal de la UIB, que «el escrito no pretendía proponer la imposición de sanciones». Achacan a la «gravedad de la situación», a la «inexperiencia en situaciones similares» y a una «cierta urgencia» que el comunicado no estuviese lo suficientemente madurado como para trasladar las ideas de una forma clara. Por todo ello, lamentan que «haya sido interpretado de una forma sustancialmente diferente a la que queríamos». Reclaman a Carot que no imponga sanciones contra los acampados «en base al principio de proporcionalidad» de la UIB y reclaman que se trate la situación «con sensibilidad».