Acampada por Palestina en la UIB: Todos los decanos firman una carta de apoyo al rector tras el desalojo policial

Todos los decanos de la UIB han redactado y firmado una carta de apoyo al rector, Jaume Carot, tras las acciones contra el rectorado por parte de las personas acampadas en el campus a favor de Palestina. Los responsables de todas las facultades muestran su respaldo a Carot en todos los pasos dados y en particular en su decision de llamar a la Policía para desalojar a los jóvenes del edificio de Son Lladó, argumentan que "no corresponde a la Universitat calificar lo que está sucediendo en la franja de Gaza de 'genocidio' y critican los ataques y la actitud de los acampados: "El colectivo no parece dispuesto a escuchar ni a establecer ningún tipo de diálogo, al contrario, no ha dejado de gritar y de proferir insultos como si alzar la voz y repetir eslóganes les dotara de razón o añadiera valor a sus reivindicaciones.

Recuerdan que el pasado lunes día 27, el Consell de Govern de la UIB tuvo ocasión de escuchar "de viva voz" las peticiones hechas por el colectivo acampado en el campus de la UIB y que os decanos tuvieron ocasión de exponer sus puntos de vista y dieron apoyo al manifiesto aprobado.

"Consideramos que la UIB ha actuado de forma más que correcta, tendiendo puentes e intentando infructuosamente poder hablar con interlocutores válidos que representaran al colectivo acampado en el campus", relatan: "La UIB ha velado en todo momento para que el derecho a la libertad de expresión pudiera ser ejercido con garantías, adoptando todo tipo de medidas, incluido un aumento significativo de la seguridad privada en el campus para evitar que se pudieran repetir los incidentes que provocaron algunos exaltados el pasado día 21 contra las personas acampadas".

A pesar de todo, lamentan, "el colectivo acampado no parece dispuesto a escuchar ni a establecer ningún tipo de diálogo, al contrario, no ha dejado de gritar y de proferir insultos como si alzar la voz y repetir eslóganes les dotara de razón o añadiera valor a sus reivindicaciones".

Ley de convivencia universitaria

Ante estos hechos, los firmantes quieren poner de manifiesto que, tal y como establecen, entre otras, la Ley Orgánica 2/2023, de 22 de marzo del Sistema Universitario y la Ley 3/2022, de 24 de febrero, de convivencia universitaria, las Universidades –como cualquier institución pública– tienen "la obligación de respetar y hacer respetar las leyes dictadas al amparo de la Constitución y de garantizar el cumplimiento de las obligaciones y las regulaciones que se hayan establecido para garantizar la igualdad de todas las personas, el ejercicio de sus derechos constitucionales y de sus obligaciones".

Así, entienden que el rector en todo momento, debe velar porque la institución sea "permanentemente la expresión evidente del humanismo, de la libertad de pensamiento, y de la defensa de los derechos y de los valores democráticos". Para los decanos es "obvio" que la UIB "no puede ser condescendiente" con los colectivos que "solo se manifiestan exigiendo, insultando y dando ultimátums si no se cede a sus reivindicaciones y que dan constantemente prueba de desconocer o de no respetar las leyes democráticas que resultan imprescindibles para garantizar la convivencia".

La carta señala que si algo caracteriza a las universidades es que "son un lugar privilegiado de formación y de conocimiento, también un espacio crítico donde debatir sobre los retos que tenemos planteados como sociedad, incluidos los conflictos geopolíticos, pero siempre haciendo un uso preciso de la información y sin nunca perder de vista que la universidad no puede pronunciarse sobre determinados asuntos ni tiene un poder absoluto para poder decidir sobre cualquier cuestión". En este sentido, como ya se ha explicado en el comunicado del Consell de Direcció, entienden que "no le corresponde a la Universitat calificar lo que está sucediendo en la franja de Gaza de 'genocidio'" y "por más que cada persona, a título individual, pueda pensar y manifestar lo que quiera, no puede hacerlo así una institución pública, ni tampoco el rector que la representa". Los acampados, indica el texto, "deben saber que las universidades también están sujetas a la ley y los campus universitarios no son espacios de impunidad donde se pueda decir o hacer cualquier cosa, sino al contrario, espacios donde favorecer el entendimiento, la convivencia y el respeto por los valores democráticos y las libertades públicas.

Sanciones

Así, recuerdan a los estudiantes que las universidades públicas a través de la figura del rector tienen la potestad de sancionar a aquellos que rompan el desarrollo normal de estas insitituciones. De este modo, detallan que entre las faltas -que pueden ser tipificadas como muy graves, graves o leves- se encuentran "acciones como acosar o ejercer violencia grave contra cualquier miembro de la comunidad universitaria; destruir y deteriorar de manera irreparable el patrimonio de la universidad, impedir la celebración de actividades universitarioas de docencia, investigación o conocimiento, incumplir las normas de seguridad y salud establecidas por los centros universitarios y sus instalaciones y servicios, etc". En este contexto, piden a Carot que "si procede, acuerde la iniciación de los correspondientes procedimientos sancionadores contra los actos y conductas antijurídicas mencionadas.

Los decanos se muestran convencidos de que el rector de la UIB "está no solo legitimado sino obligado a garantizar el orden y la convivenvia dentro de la Universidad, que es el espacio común dentro del cual no tienen cabida las expresiones de violencia,los insultos y, en especial, la irracionalidad, manifestada en cualquiera de sus múltiples formas".

Finalmente, expresan su agradecimiento a Jaume Carot por "el enorme esfuerzo realizado estas semanas para establecer mecanismos de mediación y diálogo con el colectivo acampado". Asimismo, insisten en que la actuación de los acampados pone de manifiesto "la deriva contraria a la convivencia" que ha llevado al rector hacer uso "del legítimo poder que le confieren las leyes para poner fin a este desorden y garantizar nuevamente la convivencia dentro del campus".