Estudiantes acampados por Palestina se encadenan a las puertas del rectorado de la UIB

Con el Consell de Direccin de la UIB reunido en gabinete de crisis, una veintena de estudiantes de la Acampada por Palestina de la universidad han ocupado la entrada del edificio de Son Lladó, sede del rectorado, y varios de ellos se han encadenado a las puertas del mismo a modo de protesta, al no cumplir la universidad las exigencias de los jóvenes.

Miembros del Consell de Direcció de la Universitat y el propio Jaume Carot, rector de la institución, han recibido a los manifestantes, quienes continúan reclamando a Carot que corte las relaciones comerciales e institucionales con entidades relacionadas con Israel. Carot ha vuelto a enunciar a los manifestantes los acuerdos del Consell de Govern extraordinario.

Los universitarios tachan a Carot de "mentiroso" y, en un vídeo publicado en redes sociales esta mañana, siguen exigiendo el cese de contratos con empresas como el Banco Santander o la "desmilitarización" del campus universitario.

Esta mañana, el Consell Social de la UIB ha manifestado su "apoyo unánime" a Carot tras el rifirrafe que mantuvo con varios estudiantes acampados por Palestina el pasado lunes cuando interrumpieron sus declaraciones tras celebrarse el Consell de Govern extraordinario para estudiar las peticiones de los acampados.

Al no haber cumplido sus exigencias, estos últimos han decidido llevar a cabo una acción reivindicativa y se encuentran en el interior del rectorado para protestar contra el posicionamiento de la UIB.

De este modo continúan las protestas en el campus tras dos semanas de acampada y de manifestaciones y concentraciones constantes.

Los acampados acusan al rector de “negar las agresiones físicas” sufridas en el campus y exigen que la universidad reconozca públicamente “el genocidio con tal de ejercer presión para que el Estado” emprenda más acciones contra Israel.

En declaraciones posteriores, el vicerrector del Política Científica e Investigación de la UIB, Víctor Homar, ha lamentado "no haber encontrado mecanismos de comunicación con el colectivo", ha reclamado que "respeten" los acuerdos a los que se había llegado para el desarrollo de la acampada y que desalojen el rectorado.

Igualmente, ha insistido en que, a pesar de tener "muchos puntos de acuerdo" en la cuestión Palestina, "no se ha encontrado una manera de llegar a un consenso" y a una "convivencia pacífica" en el campus. También ha mostrado su "preocupación" por la deriva de las personas acampadas y que "no reconozcan los puntos de acuerdo", mientras se fija la atención en los puntos a los que "la UIB no puede llegar o no consigue hacérselo entender".