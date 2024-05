Prohens defiende la legalización de viviendas en suelo rústico y dice que no contribuirá a aumentar la masificación

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha defendido la legalización de viviendas en suelo rústico y ha dicho que no contribuirá a aumentar la masificación turística y la presión sobre el territorio. Así se ha expresado la líder del Ejecutivo este martes en el pleno del Parlament, tras ser preguntada por esta medida, incluida en el decreto ley de Simplificación Administrativa, por los diputados de Més per Menorca y MÉS per Mallorca, Josep Castells y Lluís Apesteguia, respectivamente.

En esta línea, Prohens ha justificado que estas edificaciones "ya están ahí y se haga lo que se haga continuarán estandolo". Además, ha rechazado calificar la medida de amnistía, puesto que "no supone perdón" al tener que pagar una tasa y presentar proyectos técnicos de mejora de sostenibilidad medioambiental y de eficiencia energética y ciclo del agua.

"Es un decreto para los poderosos"

La presidenta ha señalado que regularizar viviendas en suelo rústico "no tiene nada que ver" con el pacto social por la sostenibilidad porque "no contribuirá a aumentar la presión sobre el territorio ni la masificación".

"Es un decreto para los poderosos, que son las familias que hace años que ven que es hora de arreglar su casa y que la administración les da la espalda", ha apostillado, remarcando que estas viviendas no se podrán destinar a alquiler turístico.

Por su parte, los diputados de Més per Menorca y Més per Mallorca han criticado la medida, considerando que el Govern "lanza un mensaje de impunidad" a los infractores. "No sólo es perdón, es un premio", ha dicho Castells.

Igualmente, Apesteguia ha deslizado que el texto publicado este martes no es el que se aprobó, señalando que la nota de prensa del Consell de Govern del pasado viernes "dice otra cosa" al texto publicado en el BOIB.