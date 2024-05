El exfiscal del Caso Villarejo: "Es muy importante la condena al excomisario por cohecho"

«Es muy importante la condena a Villarejo por cohecho. No solo es cohecho para el que recibe la dádiva, sino también para el que la ofrece. Hay muchos y variopintos clientes del señor Villarejo». Ignacio Stampa (Madrid, 1973), exfiscal del Caso Villarejo que fue apartado de la macrocausa, valoró las dos sentencias de la Audiencia Nacional que se hicieron públicas ayer relativas al controvertido comisario jubilado coincidiendo con un acto de presentación de su libro ‘El complot’ en Palma.

José Manuel Villarejo fue condenado ayer a tres años de cárcel por un delito de cohecho pasivo por haber investigado de forma irregular, a principios de 2014 y por encargo de Planeta, a uno de los árbitros del laudo entre este grupo de comunicación y Kiss FM. Se trata de la pieza número 12 del Caso Tándem.

Además, ayer se dio a conocer otro fallo de la Audiencia Nacional, que ha anulado la primera sentencia del caso Tándem que condenó a 19 años de prisión al excomisario Villarejo por obtener información sensible de terceras personas y ha ordenado al tribunal dictar una nueva sentencia en la que se pronuncie sobre todos los delitos objetos de acusación, incluido el cohecho por el que fue absuelto inicialmente, y que se valore toda la prueba practicada en el juicio.

«Lo que dice esta sentencia es que hay que darle otra vuelta porque a lo mejor hay más prueba para valorar. Esto supone un paso para la tesis de la fiscalía. Y también es muy importante que se le condene por cohecho», reconoció el fiscal madrileño ante los asistentes que acudieron a la presentación de su libro en una sala del Colegio de Abogados de Balears.

Un padecimiento muy grande

Stampa estuvo acompañado por el abogado Jaime Campaner y el periodista Víctor Malagón, quienes desgranaron lo más esencial de la obra ‘El complot. La verdad sobre el caso del fiscal Stampa’. «En este libro explico lo que a mí me pasa. Hablo de lo que se ha publicado. Los fiscales somos personas: somos padres, hijos, maridos... El Caso Villarejo nos supuso un padecimiento muy grande», detalló Stampa, quien tuvo palabras de reconocimiento para su compañero, el fiscal Miguel Serrano. En cambio, fue muy crítico con los fiscales generales del Estado Dolores Delgado y Álvaro García Ortiz. «Fui perseguido por dos fiscales generales del Estado», dijo.

«La fiscalía no es la Fiscalía General del Estado ni el Fiscal General del Estado, son los 2.800 fiscales españoles que representan a todos los ciudadanos españoles», destacó Stampa.

«Dolores Delgado hizo cuatro comunicados de prensa para machacarme», recordó el fiscal, al tiempo que la culpó de haberle apartado del macrocaso, así como de no haber podido obtener una plaza de titular en la Fiscalía Anticorrupción en 2020. «Lo hizo para provocar el mayor daño posible», añadió. «Yo no aspiro a nada, no aspiro a ser jefe», insistió.

Ignacio Stampa continuó con las críticas a la Fiscalía General del Estado y se quejó de la falta de autonomía de los fiscales en su trabajo diario: «Cada vez hay más intervención de nuestros jefes. Todo va supervisado por nuestros jefes». Stampa se mostró partidario del modelo de fiscal investigador: «Creo que es el fiscal el que debe investigar, como en el resto de países. Hay que quitar esa vinculación directa con el Gobierno».

Por otro lado, el autor de ‘El complot’, al que se le atribuyó una relación con una abogada de Podemos, criticó el papel de los medios de comunicación. «No nos podemos creer todo lo que se publica», subrayó.

Víctimas de una extorsión

«Nosotros fuimos víctimas de una extorsión a Dolores Delgado o a personas de su entorno. Miguel y yo avanzamos mucho y no se nos permitió avanzar más juntos», indicó, en referencia a su compañero el fiscal Serrano, con quien inició la investigación a Villarejo.

«Yo estoy defendiéndome de lo que me hicieron. Nunca he atacado. Lo que pretendo es que esto no le pase a ningún compañero ni a ningún ciudadano. Eso no se lo podemos tolerar al Fiscal General del Estado», recalcó Stampa. «Es increíble que haya fiscales que defiendan lo que está pasando. Me parece una vergüenza. Esto no puede ser: nos quedamos todos callados. Estamos anestesiados», lamentó el fiscal.

«Ha sido una liberación publicar el libro, pasaré página cuando lo haya promocionado. La moraleja de todo es que no se puede trabajar tanto y olvidarse de la familia y de la salud», se sincera Ignacio Stampa, antes de firmar ejemplares a sus lectores y seguidores.

