Más de un centenar de estudiantes protestan ante el rectorado de la UIB para exigir "una condena pública del genocidio en Palestina"

Más de un centenar de estudiantes de la UIB, acompañados de docentes y del colectivo UIBxPalestina, se han manifestado frente al rectorado de la universidad para exigir que ésta se posicione ante el conflicto palestino -como "condenar públicamente el genocidio"- así como para castigar los ataques nazis recibidos en el lugar de la acampada perpetrador por seguidores ultras del Real Mallorca y defendidos por el diputado de Vox Jorge Campos y la entidad de ultraderecha Identitas.

Desde la base central del campamento, donde hay instaladas unas 25 tiendas de campaña ornamentadas con banderas de Palestina y pancartas reivindicativas, ha partido la protesta en dirección al edificio del rectorado, a quién reclaman más contundencia en su denuncia del conflicto. Bajo proclamas como "¡Israel asesina, Santander -en referencia al Banco- patrocina!" o "Rectorat, prou complicitat", la marcha ha proseguido hacia su destino mientras estudiantes y docentes iban sumándose a la multitud.

Concurrida manifestación de repulsa contra la agresión a la acampada por Palestina en la UIB / DM

Una vez frente a Son Lledó, han vuelto a condenar el ataque recibido en la acampada y han reclamado "una respuesta de toda la sociedad mallorquina ante el fascismo". A continuación han leído un manifiesto frente dos miembros del Consejo de Dirección de la UIB, el vicerrector de Planificación Marcos Nadal y Carmen Bouza, vicerrectora de estudiantes.

El texto reclamaba una condena pública por parte de la Universitat hacia "el genocidio palestino y la invasión de Israel"; que la universitat corte relaciones académicas con instituciones académicas israelitas; dotar de recursos económicos el plan para acoger estudiantes y profesores palestinos y financiar charlas sobre la historia de Palestina; cortar relaciones con empresas vinculadas a Israel "como CAT, el Banco Santander o HP"; no ceder "a la cenusra del lobby sionista que ha criminalizado el movimiento" en contra de la guerra; y, por último, la "desmilitarización" del campus tras las recientes conferencias ofrecidas por militares de la OTAN en la UIB.

Además, UIBxPalestina ha mostrado frente a los miembros del Consejo de Dirección su apoyo total a la acampada y el movimiento. Cabe recordar que esta entidad está conformada en su mayoría por docentes de la universidad.

La UIB convoca consejo extraordinario

Como respuesta a las exigencias de los acampados, Nadal ha anunciado ante los más de cien manifestantes que se ha convocado para el próximo lunes 27 de mayo un Consejo de Gobierno extraordinario en el que se tratarán y valorarán todas las peticiones expuestas en el manifiesto.

Además, también ha condenado el ataque perpetrado por seguidores ultras del Real Mallorca, que ha calificado de "intolerable". Nadal ha asegurado que ayer acudió al lugar de los hechos minutos después de la agresión y pudo conversar con los afectados y los presentes. "Tomé los datos necesarios y lo trasladé al departamento de asesoría jurídica", ha explicado el vicerrector, quien no ha podido concretar cuándo se conocerán las medidas a tomar por parte de la UIB. También ha puntualizado que el afectado no se trataba de un estudiante, aunque no ha podido esclarecer si el agresor estaba matriculado en alguna facultad.

En cuanto a la guerra, los representantes de la UIB han reafirmado su posición pacificadora, asegurando que la entidad se mantiene en la línea de "resolución de conflictos". Sin embargo, no han hecho mención a las víctimas del conflicto ni tampoco han condenado la posición de Israel en la guerra, algo que los manifestantes han criticado duramente. Asimismo, han recordado que el Consejo de Dirección ya manifestó públicamente la petición de un alto el fuego inmediato y permanente en Gaza.

Gran apoyo a la protesta

La gran acampada por Palestina ha tenido un gran apoyo por parte de varios grupos políticos y entidades baleares. Més per Mallorca y en concreto su portavoz en el Consell de Mallorca, Jaume Alzamora, ha condenado públicamente la agresión perpetrada la tarde de ayer y ha acusado a PP y Vox de atizar los actos de odio y ha recordado que recientemente ambas formaciones aprobaron una iniciativa en la institución insular en la que se cuestionaba la solidaridad con Palestina en el campus. "Insuflar falsedades cargadas de odio tiene consecuencias", ha asegurado Alzamora.

Lucía Muñoz, regidora de Podemos en Cort, y Juanjo Martínez, en las listas de Sumar para las elecciones europeas, han estado persentes para mostrar su apoyo a los acampados. El sindicato educativo STEI también ha participado en la protesta ondeando una bandera con el nombre de la entidad.