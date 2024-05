Mallorca e Ibiza, las regiones con más porcentaje de restaurantes con terrazas en España

Mallorca e Ibiza se sitúan como dos de las regiones de España con mayor número de locales con terraza. Aunque no se aporta la cifra exacta, el portal web The Fork estima que ambas islas cuentan con un 62% y 61% de terrazas entre sus comercios respectivamente.

Se tratan de espacios muy aprovechados por los ciudadanos mallorquines debido al clima mediterráneo que permite disfrutar de un buen refrigerio prácticamente a cualquier hora de sol. Llegado el verano, es inevitable disfrutar de una buena terraza con sombra debido a los calurosos días a los que se enfrenta el archipiélago.

Terrazas en la Llotja. / B. Ramon

Así, debido a la cierta similitud que guardan las regiones insulares con algunas peninsulares, Sevilla y Girona son las ciudades que copan el top de más terrazas en sus bares, con un 68% y un 65% respectivamente.

En busca de la terraza

Tras la pandemia se aplicaron fuertes restricciones no solo de movilidad y distanciamiento social, sino también otras como la prohibición de fumar en las terrazas. Por ello, muchos locales directamente desmontaron sus terrazas o, mantuvieron la prohibición de forma permanente.

Algunos otros fueron levantando el veto al tabaco en sus terrazas progresivamente, a medida que la legislación lo iba permitiendo, lo que influyó en el aumento sustancia de las búsquedas de bares con terrazas. En concreto, desde 2019 han crecido un 41% las búsquedas de restaurantes y bares con terrazas. Respecto al último año, la subida ha sido de un 4%.