IB-Salut niega que vigilantes de Son Espases agredieran a una paciente por hablar en catalán

Diari de Balears ha denunciado un presunto nuevo ataque una usuaria del Servei de Salut por hacer uso de la lengua catalana en la sanidad pública balear, en concreto en el servicio de Urgencias de Son Espases el pasado sábado.

Unos hechos que ya han suscitado la primera reacción política por parte de Més per Mallorca y Més per Menorca, que han solicitado la comparecencia urgente de la consellera de Salud, Manuela García, por la agresión lingüística física en el hospital de referencia. La presunta agresión física realizada por varios guardias de seguridad de Son Espases a una usuaria por reclamar una hoja de reclamaciones en catalán ha sido desmentida asimismo por el Servei de Salut.

Según ha publicdo el Diari de Balears, los hechos sucedieron el pasado sábado, 20 de abril, pasadas las 15 horas, en el servicio de Urgencias de Son Espases cuando un vigilante de seguridad y una vigilante de seguridad agredieron físicamente a una paciente por dirigirse a ellos en catalán tras solicitar una hoja de reclamaciones en ese idioma que, al parecer, en esos momentos no estaba disponible en la ventanilla de admisión del citado servicio hospitalario

Según el relato del diari de Balears, «cuando vio que la hoja no estaba en catalán, la afectada pidió una en su lengua, pero los trabajadores del hospital le dijeron que solo la tenían en castellano. Catalina C. C. insistió en recibir el documento en catalán y recordó al personal que tenía derecho a ello. La situación se torció cuando aparecieron tres agentes de seguridad privada, dos varones y una mujer»

Según la misma fuente, «la vigilante le pidió si podía ayudarla en algo, pero cuando Catalina CC se le dirigió en catalán, ésta le espetó ¡En español!, mientras le empujaba con el pecho unas cuantas veces. En ese momento apareció la coordinadora de emergencias con la hoja en catalán, pero eso no detuvo la actuación de los agentes de seguridad, que habían rodeado a la paciente».

Siempre según el citado diario, «uno de los hombres cogió a la paciente con fuerza por el brazo derecho y la arrastró hasta el exterior del hospital. Más tarde, ella llamó a la policía española y presentó una denuncia en la comisaría del centro de Palma. A raíz de la actuación de los agentes, Catalina C. C. fue diagnosticada con «policontusiones y tensión arterial alta».

La versión del Servei de salut difiere bastante. Según ésta, la usuaria se dirigió a Atención al Usuario para pedir una hoja de reclamaciones y le facilitaron una hoja en castellano porque en ese momento se habían acabado las hojas en catalán.

La usuaria insistió en que sólo rellenaría la hoja de reclamaciones en catalán, por lo que la supervisora de enfermería de urgencias fue a buscarla y se le proporcionó. El problema se originó, siempre según la versión de IB-Salut, cuando intentó cumplimentar la reclamación bloqueando la ventanilla de atención al paciente, lo que provocó la queja de otros usuarios que aguardaban.

La usuaria llamó a la Policía pero esta se negó a personarse por estos hechos por lo que tuvieron que intervenir tres guardias de seguridad del hospital que le pidieron que no bloquease la ventanilla al resto de usuarios. Al negarse a hacerlo y ante el incremento de la tensión con el resto de los pacientes, los guardias de seguridad le condujeron a la salida cogiéndola por el hombro, momento en el que la usuaria comenzó a increparles y se marchó.

IB-Salut garantiza que «en ningún momento ninguno de los agentes de seguridad agredió a la usuaria ni se dirigió a ella en tono despectivo». HUSE ha puesto a disposición de la policía las grabaciones de las cámaras de seguridad.