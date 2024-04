Boulevard: Dúplex palmesano en Sant Jaume, se alquila por 16.000 euros al mes sin parking

Bernat Nadal, decano del Colegio de Arquitectos de Balears, se estrenó en 2022 con la frase «El tema de la venta de viviendas a extranjeros es un globo inflado». Pleno al quince, con más de una de cada tres compraventas en manos de los invasores, ahora mismo y desde tiempo atrás. La pandemia de la vivienda se ha trasladado al alquiler, me he desayunado con el anuncio en plataforma de «Alquiler de Dúplex en Sant Jaume de Palma» por 16.250 euros al mes. Por supuesto, los 250 son negociables.

Seguro que el Colegio de Arquitectos puede encontrar a mallorquines con capacidad para abonar doscientos mil euros al año por el alquiler de una vivienda. La mansión cubre 260 metros cuadrados con dos habitaciones. A este precio, un indígena puede alquilar nada menos que un metro cuadrado en su isla por solo 62 euros al mes, y todavía se quejan. Hay que reírse de la obscenidad antes de plantarle batalla, porque el chiste del dúplex es que ni siquiera adjunta una plaza de garaje. Esta disfunción ya afectó al extranjero (oído Colegio) que alquiló el palacete de Jaume Matas, y que se veía obligado a aparcar su Ferrari a medio kilómetro.

Mientras se perfecciona la profesión de arquitecto de caravanas, vamos con otra ecuación para los linces que no detectan a extranjeros en los alrededores. Sin salir del Mediterráneo, la ubérrima Sicilia oferta ahora mismo 31.400 viviendas por debajo de los cien mil euros, en la plataforma española de referencia. Es venta y no alquiler, conviene precisarlo. La vecina Cerdeña oferta 5.500 casas por debajo de los cien mil, y algunas envidiables. En Mallorca pueden encontrarse solo 200 por ese precio, y son inhabitables con perdón para sus propietarios. O para sus okupas, un fenómeno que infecta a buena parte de ellas. Por supuesto que esta disfunción no tiene nada que ver con las ventas a extranjeros.

Un globo inflado, sin duda. Un dirigente arquitectónico estaría tentado de concluir que en Mallorca no hay vivienda a precio asequible porque somos pocos, y no la necesitamos. Vamos pues con los datos de densidad demográfica. Nuestra hermana Sicilia, porque somos dos islas donde se premia a las mafias entre lágrimas de emoción, amontona a 195 habitantes por kilómetro cuadrado. En Cerdeña están más holgados, con solo 69 personas en esa superficie. ¿Y Mallorca? Redoble de tambores, ¡247 habitantes por kilómetro cuadrado y subiendo a toda velocidad! Con solo 200 viviendas por debajo de los cien mil euros. Si no ingresas cincuenta mil euros al año, dependerás del Banco de Papá. Salvo para las eminencias que no saben ni sumar.

El sentido homenaje de Cort al arquitecto Gaspar Bennàzar, solo falta un turista orinando en la fuente, aunque le costaría encontrar un hueco entre basura y grafiti. / DM

Hablando de arquitectos, en la imagen que hoy nos ilustra se observa el sentido homenaje de Palma a Gaspar Bennàzar. Solo falta un turista orinando en la fuente, aunque le costaría encontrar un hueco entre basura y grafiti, por no hablar del estado lamentable de la estructura metálica. Suerte que Cort vienen presidido por otro arquitecto, siempre pueden esgrimir que la placa está indemne, aunque no descarten un concurso de escupitajos.

El pasado 25 de enero, el Govern volvía a asombrar al mundo porque se disponía a «liderar con Booking.com un proyecto piloto para luchar contra la oferta de alquiler turístico ilegal en Balears». En efecto, se trata de la misma licencia donde se anuncia el hotel de Andratx sin licencia del director general de Transparencia. En la foto histórica de Fitur posaban los conjurados contra «la oferta ilegal», Marga Prohens, Llorenç Galmés, Jaume Garau y demás cruzados.

Es decir, el socio preferente del Govern en la lucha contra la «oferta ilegal» anuncia un hotel sin licencia de Jaume Porsell, alto cargo del susodicho. Qué les dirán las instituciones autonómicas a los particulares a quienes amenazan a domicilio, por no tener la acreditación de sus viviendas vacacionales en regla. Haberos apuntado al PP, donde la corrupción recibe otro nombre. La llaman negocio a secas.

(Esos periodistas, siempre distorsionándolo todo). Para eliminar el sesgo inherente a esta maldita profesión, se adjunta a continuación la transcripción literal del discurso de Prohens, al presentar su proyecto piloto con Booking de Porsell. Les habla la presidenta: «La oferta ilegal supone una competencia desleal, supone un perjuicio para nuestra calidad como destino y para la imagen que tienen de nosotros los que nos visitan, y solo contribuye a traer un excedente de turistas sin control alguno». Tal vez es un extracto de su mensaje a Porsell, cuando coincidieron en la inauguración del hotel sin licencia en su tiempo libre.

Reflexión dominical modosa: «En cuanto una geografía se pone de moda, expulsa a quienes han logrado que se ponga de moda».

