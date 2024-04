Cardona rechaza volver a Vox

Xisco Cardona ha rechazado este martes de manera tajante volver a las filas de Vox en Baleares , después de que sus excompañeros le pidieran ayer volver al partido que abandonó el pasado mes de octubre por desavenencias con la dirección.

En declaraciones a los medios, Cardona ha explicado que este lunes se reunió con la nueva portavoz de Vox en el Parlament, Manuela Cañadas, y dos representantes de la dirección nacional de Vox, Enrique Cabanas y Montserrat Lluis, quienes le realizaron formalmente esta oferta.

Sin embargo, Cardona ha respondido de manera negativa y seguirá "con la misma firmeza" que tuvo en octubre cuando decidió abandonar el grupo y el partido en desacuerdo con la dirección del grupo parlamentario.

"Yo no he venido aquí a montar algaradas"

Xisco Cardona, s tras anunciar su salida de Vox / B. Ramon

Cardona ha afirmado que él está en política para "trabajar, ser serio y actuar con rigor" para resolver los problemas de los ciudadanos de Menorca y de Baleares.

"Yo no he venido aquí a montar algaradas, sino a ser responsable, a buscar el interés general y el bien común; los menorquines me han votado para que trabaje y eso es lo voy a hacer", ha subrayado.

Por tanto, Cardona continuará siendo diputado no adscrito y Vox mantendrá 7 diputados en el Parlament balear.