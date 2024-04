Vox pide a Xisco Cardona que vuelva al grupo parlamentario: "En esta vida todos nos equivocamos"

La nueva portavoz de Vox en el Parlament balear, Manuela Cañadas, ha pedido al exdiputado de su partido Xisco Cardona que vuelva a formar parte del equipo: "Le he llamado para decirle que tiene las puertas abiertas de nuestro grupo parlamentario. En esta vida todos nos equivocamos y cambiamos de opinión". El menorquín, al ser expulsado en el pasado por Idoia Ribas y Sergio Rodríguez, aseguró que "mi partido me ha pagado con deslealtad" y lamentó que "me siento desamparado y decepcionado con el partido en general" ya que ningún compañero le apoyó en aquel momento.

Ribas y Rodríguez han dimitido esta mañana de sus cargos como portavoces del grupo parlamentario justo unos días después de anunciar la creación de una entidad diferenciada del partido llamada 'Avanza en Libertad' junto al diputado Agustí Buades para defender sus ideales desde la sociedad civil. "Creemos que se puede confundir el partido con nuestra entidad, que no tiene nada que ver. Pertenece a nuestro ámbito privado y creemos que lo mejor es que asuma la portavocía cualquier otro diputado", ha explicado Ribas justo antes de entrar en la reunión que mantienen todos los diputados de Vox en el Parlament.

"Una imagen vale más que mil palabras"

Cañadas (izq.), junto a De las Heras, Le Senne y Verdú. / G.P.

Cañadas defiende que en las elecciones "nadie ha votado" a Cardona o a cualquier otro diputado concreto, sino que han votado únicamente a Vox. Además, sobre si el grupo ha cerrado definitivamente la crisis, Cañadas asegura que "una imagen vale más que mil palabras", en referencia a la decisión de comparecer los siete diputados juntos para hacer oficiales los cambios en el grupo.

Asimismo, la portavoz confirma que Santiago Abascal conoce los últimos movimientos porque no toman "ninguna decisión que no sea consensuada". "Comienza una nueva etapa, entendemos las razones [de Ribas y Rodríguez] por sus responsabilidades en la entidad ya que los portavoces necesitan dedicación total", añade Cañadas, a pesar de que ella aún preside la asociación Convivencia Balear sin incompatibilidades aparentes con su labor al frente del grupo parlamentario.