Los diputados, descontentos con el plan lingüístico del PP

El grupo parlamentario de Vox hace público su descontento con la estrategia del Partido Popular y, sobre todo, del conseller de Educación, Antoni Vera, respecto a la aplicación del plan para la libre elección de lengua al considerar que el Govern no ha llevado a cabo la suficiente promoción y difusión de cara a las familias.

Por este motivo, Vox advierte a Marga Prohens de que, en caso de que no se cumplan las expectativas puestas en este plan, harán valer sus votos en los próximos Presupuestos y presionarán al Ejecutivo autonómico para que vaya más allá en la aplicación de la medida.

Desde Vox denuncian que el Govern no está informando del proyecto piloto, censurando también que los padres solo lo conocen en el momento final del registro en el centro educativo. Por ello, anuncian que iniciarán una campaña para que las familias conozcan que tienen a su disposición esta posibilidad de elección.

Preguntado por esta cuestión, el portavoz del Govern, Antoni Costa, no considera que sean una «amenaza» las críticas de Vox: «Nos parece muy bien que hagan las estimaciones que crea convenientes». Pese a ello, el vicepresidente balear reitera que «la hoja está marcada» desde hace tiempo: «Queremos que, libremente, todos los centros educativos que quieran adherirse se sumen sin ningún tipo de problema, y los que no lo consideren adecuado, que no lo hagan».

Asimismo, el Govern defiende que esta medida está pactada y consensuada con sus socios: «A Vox le interesa que haya un número de centros que se apunte y nos parece perfecto, queremos que todos los que tengan la voluntad lo hagan con total y absoluta libertad».