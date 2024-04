Suspendida por segunda vez la declaración de Fina Santiago y de Javier de Juan

La jueza del juzgado de instrucción número 11 de Palma ha vuelto a aplazar, esta vez sin fecha, la declaración como investigados de la exconsellera Fina Santiago y del anterior presidente del Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales, Javier de Juan. Ambos estaban citados a declarar para el próximo lunes día 15 para defenderse de una querella presentada por el partido político Voz y por la llamada Asociación Justicia Poética, que les relaciona con la prostitución de una menor que estaba bajo la tutela del Imas.

La razón de esta nueva suspensión se debe a que uno de los abogados que ejercerá la acusación particular en esta denuncia no entiende los documentos de la causa que están escritos en catalán. Para evitar cualquier posibilidad de indefensión, el juzgados ha ordenado que dichos documentos sean traducidos al castellano, lo que sin duda retrasará varias semanas la declaración de ambos políticos. Por ello, de momento, no se ha fijado una nueva fecha para citar a Santiago y a De Juan para declarar como investigados.

Esta querella, que encabeza Vox y a la que más tarde respaldó esta asociación nacional, denuncia un caso de una menor tutelada por el IMAS que desapareció y que se sospecha que pudo ser obligada a prostituirse.

Según el relato de la querella del partido político, se afirma que mientras la menor permanecía oficialmente desaparecida, desde el IMAS se mantenía una comunicación constante con ella. En un momento determinado, la menor quedó embarazada y, siempre según la versión de la denuncia, personal del IMAS la acompañaron a una clínica para que abortara.

Inicialmente, a ambos políticos se les acusa de los delitos de abandono de destino por dejación de funciones y omisión del deber de perseguir delitos, así como de prostitución de menores.

Esta denuncia forma parte de la campaña que durante mucho tiempo ha encabezado Vox, exigiendo que se investigue el escándalo de los casos de las menores que estaban bajo la protección del IMAS que estaban siendo prostituidas. Tanto desde el Govern, como desde el Consell de Mallorca, se ha venido negando que detrás de estos casos hubiera una trama organizada, sino que se trataba de casos puntuales.