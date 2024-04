Escolarización curso 2024-2025 en Baleares: respuestas a preguntas frecuentes

El proceso de escolarización es un momento estresante para los padres, que muchas veces se encuentran con conceptos con los que no están familiarizados y pueden resultar confusos. Aquí puede consultar algunas de las preguntas frecuentes que suelen surgir en este proceso, cuyas bases para el curso 2024-2025 ha publicado hoy la conselleria de Educación. En primer lugar, cabe tener en cuenta si estamos en un proceso de admisión o adscripción.

¿Qué es el proceso de adscripción?

El proceso de adscripción es un procedimiento en el que participan los alumnos de 6º de Educación Infantil, 6º de Educación Primaria y 4º de ESO que deben continuar sus estudios en otro centro (centro de destino) de la línea de adscripción correspondiente. Hay casos de adscripción directa, donde todos los alumnos obtienen plaza en un centro de destino único, y de adscripción múltiple, donde los alumnos pueden indicar su orden de preferencia entre varios centros de destino de la línea de adscripción.

En el caso de los centros públicos, el proceso de adscripción se lleva a cabo cuando un alumno finaliza la etapa educativa en su centro y en este ya no hay más niveles educativos. Esto ocurre cuando se pasa de 6º de Infantil a 1º de Primaria (solo si el centro no tiene Primaria), de 6º de Primaria a 1º de ESO (solo si el centro no dispone de ESO) y de 4º de ESO a 1º de Bachillerato (solo si el centro no dispone de Bachillerato). Las familias deben participar en este proceso solo cuando se trata de adscripción múltiple, ya que en el caso de adscripción directa es la administración la que realiza de oficio este proceso.

En el caso de los centros concertados, no siempre tienen adscripción. Se deberá participar en el proceso de admisión cuando en el mismo centro no haya más niveles educativos y este centro no tenga adscripción a ningún otro centro.

¿Qué es el proceso de admisión?

El proceso de admisión es un procedimiento abierto a todos los alumnos que deseen cambiar de centro, deseen incorporarse al sistema educativo (4º de Educación Infantil, niños de 3 años) o acceder a la red de centros sostenidos con fondos públicos (alumnos procedentes de centros privados o extranjeros).

Si he participado en el proceso de adscripción, ¿puedo participar también en el de admisión?

Sí, la participación y obtención de plaza escolar en el proceso de adscripción es compatible con la participación posterior en el proceso de admisión. Sin embargo, el hecho de obtener una plaza en el proceso de admisión comporta la pérdida automática de la plaza obtenida en el proceso de adscripción.

¿Todos los centros públicos y concertados aplican el mismo proceso de admisión?

Sí, la admisión en centros sostenidos con fondos públicos, tanto públicos como concertados, está regulada por la misma normativa autonómica y, por lo tanto, en estos centros se aplica el mismo proceso de admisión.

¿Cómo puedo tramitar la solicitud?

Se puede hacer una solicitud telemática desde la página web de escolarización. Al acceder al trámite telemático para realizar la solicitud, podrás identificarte mediante usuario y contraseña GestIB o Cl@ve (usuario identificado electrónicamente). También se puede acceder de forma anónima con número de DNI o NIE y número de teléfono móvil (usuario no identificado electrónicamente).

Si se ha realizado un trámite autenticado (GestIB o Cl@ve), solo será necesario acudir al centro si se debe aportar documentación que no pueda ser consultada telemáticamente, lo cual se indicará en tu solicitud.

Deberás acudir al centro, solicitando cita previa, cuando:

Debes aportar documentación para ser baremada (si se ha realizado trámite autenticado). Si has realizado un trámite no autenticado (DNI/NIE y móvil), deberás llevarlo impreso al centro de primera opción. También deberás identificarte y aportar la documentación que no se pueda consultar de forma telemática.

Sin embargo, también se puede realizar una solicitud presencial en el centro que se desee en primera opción.

¿Dónde debo presentar la solicitud de preinscripción?

-Si realizas un trámite autenticado (Cl@ve o GestIB), no será necesario presentar la solicitud en el centro a menos que se deba entregar documentación que no pueda ser consultada telemáticamente.

-En el caso de que se haya realizado el trámite no autenticado (DNI o NIE + teléfono móvil), dependerá de si participas en adscripción o en admisión:

a) Proceso de adscripción: solo en los casos de adscripción múltiple, la solicitud de preinscripción se debe entregar en el centro donde el alumno está cursando estudios de 6º de Infantil o 6º de Primaria durante el curso escolar actual, por lo que debes ponerte en contacto con el centro y te darán cita. En el caso de la adscripción directa, no es necesario presentar ninguna solicitud, ya que el centro realiza la adscripción de forma automática.

b) Proceso de admisión: la solicitud se debe entregar al centro que has puesto en primera opción.

-Si se realiza una solicitud presencial, se entregará en el centro elegido en primera opción.

Si solicito diferentes centros, ¿debo hacer un trámite en cada uno de ellos?

No. Solo debes hacer un solo trámite en el que pondrás todos los centros que desees por orden de preferencia. Si presentaras más de un trámite, el sistema lo detectaría y los anularía todos, tus derechos de prioridad quedarían invalidados y se te adjudicaría una plaza de oficio.

¿Cuántos centros puedo solicitar?

Como máximo, se pueden solicitar un total de 5 centros por orden de preferencia, todos en la misma solicitud.

Si no hay ninguna vacante en el centro que deseo y para el curso que debe hacer mi hijo/a, ¿puedo hacer el trámite de admisión?

Sí. El centro tiene la obligación de admitir todos los trámites que se le presenten aunque no haya ninguna vacante. Además, debes tener en cuenta que quizás a lo largo del proceso de preinscripción y matrícula se pueda generar alguna vacante que no aparezca al principio. En este caso, la plaza podría ser ofrecida, por riguroso orden de puntuación, a los solicitantes que hayan quedado en lista de espera.

¿Cómo debo calcular la puntuación de baremo de los distintos centros que solicito?

La puntuación se debe calcular según el centro elegido en primera opción, que es el encargado de baremar la solicitud. En caso de no obtener plaza en primera opción, se optará a los centros elegidos en segunda opción con la misma puntuación que se haya obtenido en la primera.

El sistema de adjudicación primero adjudica las primeras opciones. Todos los alumnos que no han obtenido plaza se ordenan por puntuación y, en este orden, se van mirando las segundas opciones según el orden en el que aparecen en la solicitud. Es decir, que si no obtenemos plaza en primera opción, se mira si hay sitio en la segunda opción, pero si en este centro ya se han adjudicado todas las plazas no podremos optar a entrar (aunque tengamos más puntos que alguien que haya elegido ese centro en primera opción).

Cabe señalar que este año, la resolución incluye un aspecto novedoso respecto al derecho a la libre elección de centro, señalando que para dar cumplimiento a este derecho "la Administración educativa de las Islas Baleares otorga un plazo máximo de diez días lectivos, contados a partir de la fecha de incorporación al centro, para que puedan solicitar un nuevo centro educativo cuando el centro adjudicado de oficio por la Administración educativa no se adapte a sus necesidades o preferencias". Se matiza que "no pueden beneficiarse de este derecho los alumnos que hayan conseguido una plaza solicitada voluntariamente" y que "este principio queda condicionado, en todo caso, a la existencia de vacantes disponibles en cada momento".

¿Cuándo y cómo dan puntos los hermanos?

Dan puntos todos los hermanos matriculados en cualquier centro de la línea de adscripción durante el curso actual. En el caso de centros de Infantil y Primaria e institutos de secundaria de la misma línea de adscripción, un hermano en cualquier curso del centro solicitado de secundaria daría puntos a un hermano menor, tanto si quiere acceder a un IES, CEIP o CC de la misma línea de adscripción. A su vez, un hermano de cualquier curso de un centro de Infantil y Primaria daría puntos a un hermano mayor, tanto si quiere acceder a un IES o un CEIP de la misma línea de adscripción. En el caso de que desde un centro concertado haya convenio de adscripción con otro centro concertado o con un centro público, también darían puntos.

¿Cuándo y cómo dan puntos los padres o tutores trabajadores del centro solicitado?

Se aplican los mismos criterios que en los casos de hermanos matriculados, siempre que la relación laboral sea directa con el centro o la Consejería de Educación y Formación Profesional.

Si en la lista definitiva sale que mi hijo/a tiene plaza reservada, ¿esto quiere decir que ya tiene plaza en ese centro?

No. Aunque tenga una plaza reservada, deberás confirmar que realmente quieres esa plaza formalizando la matrícula en el plazo establecido por el calendario oficial.

En caso de que no efectúes la matrícula en el tiempo establecido, perderás la plaza y mantendrás la plaza donde ya está matriculado tu hijo/a. Si no has obtenido una plaza se te ofrecerá una en la cita con escolarización.

En el caso de los alumnos que tienen una plaza de adscripción y participan en el proceso de admisión, si obtienen plaza en este último pierden automáticamente la plaza de adscripción. Si no formalizan la matrícula de la plaza de admisión se quedarán sin ninguna plaza y deberán ponerse en contacto con la oficina de escolarización correspondiente para obtener una.

Se podrá consultar el resultado del proceso en la sección consulta online.

Si mi hijo/a no tiene ninguna plaza asignada, ¿cuál es el siguiente paso?

En la lista definitiva que publica el centro de primera opción o en la consulta online de la página web de escolarización aparecerá un día y hora de cita. En esta cita la oficina de escolarización correspondiente te ofrecerá plaza en un centro que disponga de vacantes en ese momento.

¿Qué pasará si se produce una vacante en el centro donde mi hijo/a no ha sido admitido?

Si se genera una plaza vacante en un centro, la dirección de este se pondrá en contacto con el primer alumno que quedó excluido en la lista definitiva de admitidos y este, aunque ya esté matriculado en otro centro, podrá hacer el cambio de matrícula.

En caso de que el primer alumno de la lista rechace la plaza o no responda en un plazo de 24 horas, la dirección del centro la ofrecerá al segundo y así sucesivamente.

Este proceso será posible hasta el día 16 de octubre, tanto en el caso de la adscripción como en el de la admisión.