Más de veinte ‘rent a car’ interesados en los aeropuertos de la red de Aena, como Son Sant Joan

Veintiún empresas han presentado ofertas para el concurso de rent a car de Aena, con más de 21.500 plazas para vehículos de alquiler sin conductor en treinta y ocho aeropuertos, entre ellos el de Palma.

Según informó este martesAena, se han presentado todas las empresas internacionales que lideran el sector, además de firmas locales. Cada año se alquilan en la red de Aena más de 4,6 millones de vehículos. El volumen de negocio para los nuevos contratos, con una duración de cinco a siete años , se estima en 10.000 millones de euros. Es la tercera línea de negocio con más ingresos comerciales en volumen, tras las tiendas libres de impuestos, Duty Free, y restauración.

Aviación privada en Palma

El concurso también incluye contratos para algunas terminales de aviación privada, incluida la de Palma.

Los operadores deben ahora solicitar las plazas en las terminales, en función de la calificación que han obtenido por sus ofertas, que determinará el resultado económico definitivo del concurso. La adjudicación la aprobará el Consejo de Administración de Aena este mismo mes de abril.

El gestor aeroportuario destaca en una nota de prensa que además de las compañías líderes internacionales se han presentado al concurso las siguientes empresas locales: Autotransporte Turístico Español, SA; AVIS Alquile un Coche, SA; Record-Go Alquiler Vacaciones, SAU; Paylesscar, SA; Europcar I.B, SA; Centauro Rent a Car, SLU; Hertz de España, SL; Canary Islands Car, SLU (CICAR); Anibal y German, SL; Proa Rent a Car, SL; OK Mobility, SLU; Special Price Auto Reisen, SL; Autos Cabrera Medina, SL; OK Mobility Islas Canarias, SL; Complementos del Automóvil, SL; Record Go Canarias, SLU; Alquiler de Vehículos Autos Bamir, SL; Sicily By Car, SPA; Topcar RAC, SLU; Goldcar Spain, SL; y Sixt Rent a Car, SLU.