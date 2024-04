El Govern, contra la ley de Memoria: «No tiene en cuenta a una parte de las víctimas»

El Govern balear apoya la derogación de la Ley de Memoria Democrática de Baleares después de conocerse que el Partido Popular ha dejado en manos de Vox la «inminente» eliminación de la norma. El portavoz del ejecutivo autonómico, Antoni Costa, considera que «hay una parte de las víctimas que no se tienen en cuenta» en la ley actual y confirma que será suprimida en los próximos meses: «El año pasado se llegó a un acuerdo con Vox en el que se incluía la derogación de la ley , que ya en su momento no tuvo el consenso del Parlament porque no se apostó por la línea del consenso con el PP».

En cambio, apunta, la ley de fosas seguirá «absolutamente vigente» porque el Govern considera que «garantiza todos los derechos de los ciudadanos que quieran hacer esta labor de recuperación, que nosotros compartimos al 100%».

El vicepresidente balear defiende que la norma actual solo tiene en cuenta a «una parte de las víctimas», mientras que «hay otra parte que no se tienen en cuenta». Por ello, asegura que para llegar a un consenso es «necesario que todas las víctimas tengan su merecido reconocimiento, y muchas veces estas leyes de memoria democrática se han impuesto a instancia de parte». Así, justifica que cuando hay un cambio de Govern «pasan estas cosas».

En un primer momento, el portavoz habló de que en otras Comunidades Autónomas se habla de «leyes de concordia», en referencia a Castilla y León, Comunitat Valenciana y Aragón, y aseguró que «nosotros somos más partidarios de las leyes de concordia que no de las impuestas, porque incluyen más ámbitos, son más amplias y todas las víctimas merecen nuestro respeto».

Justo al acabar, el vicepresidente afirmó que «ahora mismo no está encima de la mesa para nada» la elaboración de una ley similar a las de otras regiones gobernadas por PP y Vox. Preguntado acerca de si la ley de concordia equipararía a las víctimas del campo de concentración de Auschwitz con los nazis, el portavoz se limitó a replicar que «no voy a hacer una referencia de este tipo».

Desde Memòria de Mallorca avisan que tanto PP como Vox «nos tendrán delante y estaremos vigilantes para cualquier recurso tanto administrativo como judicial debamos poner» y piden a la ciudadanía que no dé «ni un paso atrás ante la derogación de los derechos a las víctimas del franquismo y de la ciudadanía en general».