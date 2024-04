El PSOE pide al Consell que amplíe el Servicio de Atención a Domicilio

El PSOE en el Consell de Mallorca instó ayer a la entidad insular impulsar la extensión del Servicio de Atención Integral a Domicilio (SAID) en toda la isla durante este año, con una moción que será debatida en el pleno de la cámara este mes de abril.

El servicio, creado en 2018, permite prestar servicios de dependencia y apoyo a personas mayores en su casa, dentro de su entorno vital, de modo que garantiza que los atendidos puedan seguir su proyecto de vida en su entorno, recordó el partido en una nota. Con la moción, la formación propone apostar decididamente por la extensión del SAID en toda la isla, especialmente en los municipios del Pla de Mallorca y en Palma, donde la implantación del servicio no se ha hecho igual que en el resto de municipios. «Todos estamos de acuerdo en que el SAID es un proyecto de éxito a potenciar, pero no entendemos por qué el equipo de gobierno del Consell no destina más recursos», afirmó Catalina Cladera.