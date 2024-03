El Primo: «La mejor arma es el diálogo, actuar con mano izquierda»

«La mejor arma es el diálogo. Lo primero de todo es calmar a la persona, pedir que se relaje. Nunca hay que ponerse a su altura. El 90% de los casos que vienen aquí son asuntos graves o desgracias. Gente que se va a prisión o que tiene a sus familiares en apuros. Hay que actuar con mucha mano izquierda». José Antonio Nieto Fernández (Palma, 1967), conocido como ‘Primo’, lo tiene claro. Este cinturón negro en doce estilos de artes marciales antepone la palabra a cualquier llave para conseguir reducir a una persona exaltada. Hoy cumple 25 años de servicio en los juzgados de Vía Alemania, en Palma. Considerado como el vigilante de seguridad más famoso de España por sus constantes apariciones en los medios de comunicación acompañando a famosos imputados ya sea en la rampa de los juzgados o bien por las escaleras de la sede judicial, no hay día que abandone el escáner en la puerta de acceso a Vía Alemania.

«El balance de estos 25 años es muy positivo. Aprendí mucho con la Policía Nacional, la Guardia Civil y la Policía Local. Cada cuerpo de seguridad me aportó una enseñanza», asegura ‘Primo’.

«Cuando empecé en Vía Alemania tenía 31 años. La primera persona que conocí fue al juez Castro. Se presentó como Pepe y me dijo si quería ir a tomar un café. Le respondí que no podía abandonar mi puesto el primer día. No sabía que era juez. Es una persona con la que disfruté porque es muy familiar en el trato. De él también aprendí mucho», recuerda, con una media sonrisa.

«Los primeros años aquí todo era muy diferente. Al principio, esto era un desastre. La gente no estaba acostumbrada a pasar por el escáner. Los primeros meses fueron muy duros. Teníamos aquí el registro civil, se hacían bodas… Éramos solo dos vigilantes en la puerta principal del edificio: René y yo. La parte de atrás la controlaba la Policía Nacional», detalla.

«Poco a poco, la gente se fue acostumbrando a las medidas de seguridad. Antes, el ciudadano venía con cuchillos, navajas… Una mañana se presentó un hombre con una caja con 42 cuchillos que acababa de comprar. No había conciencia de que estabas entrando en un edificio judicial», rememora el profesional, que en sus inicios también trabajó como portero de seguridad en bares y discotecas. «Con el paso del tiempo, se fue incrementando la plantilla de vigilantes», explica.

Personajes ilustres

‘Primo’ no olvida a las personas famosas o políticos que pasaron por los juzgados: «Recuerdo a todos ellos: a Matas, Munar, Rodrigo de Santos, Diego Torres, Ruiz-Mateos, Ana Torroja… El trato con ellos siempre fue muy bueno. Con quien más conecté fue con José María Ruiz-Mateos porque siempre estaba bromeando».

El Primo acompañando a Jaume Matas. / DM

Lo que más valora en este cuarto de siglo trabajando en la sede judicial «es el cariño de la gente». Añade: «Todos me tienen cariño, la gente de fuera y la gente de la casa. Lo mejor es la buena relación que tengo con jueces, fiscales, funcionarios… Para mí, cada día que he pasado en Vía Alemania he sido feliz. Disfruto con mi trabajo».

El Primo acompañando a Maria Antònia Munar. / DM

«Nunca he tenido un episodio que me hayan agredido o herido. A veces he tenido que reducir a alguien. Y también ha habido días tristes como cuando fallece algún compañero o funcionario», reconoce el profesional.

En estos 25 años ha vestido seis uniformes distintos. Admite que haber trabajado como monitor en el centro de menores de Es Pinaret y haber vivido 55 años en Son Gotleu le ha curtido. Sus méritos deportivos en judo, buguei, kick boxing, lucha libre y lucha sambo (en esta última disciplina fue subcampeón del mundo) le han aportado la calma para el trabajo que ama.