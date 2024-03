Día Mundial del Síndrome de Down en Palma: "Me encanta lo que he aprendido y me gustaría trabajar aquí"

La Fundación Asnimo ha celebrado este jueves el Día Mundial del Síndrome de Down en el centro comercial El Corte Inglés de Avenidas de Palma con una jornada de sensibilización cuyo objetivo ha sido reivindicar más oportunidades de empleo para este colectivo. Así, Álex Barbu, Xisca Gost, Daniela Valencia, Ana María Mir y Álex Nieto, usuarios de la entidad, han estado de 9,30 a 13,30 horas, acompañando a los trabajadores de distintas secciones del centro comercial (en concreto en las secciones de perfumería, librería, supermercado, moda y deportes) para conocer de primera mano el trabajo que realizan y, a su vez, ayudarles en tareas auxiliares.

Ya llevaban casi dos horas aprendiendo el oficio cuando ha llegado el momento de recibir a las autoridades, de hacerse una foto de grupo y de lo más importante, ser los protagonistas. Este jueves todos los focos eran para Barbu, Gost, Valencia, Mir y Nieto, Xisca, Daniela, Ana María y Álex, que posaban y hablaban con todo el mundo de forma distendida y con mucha alegría.

Álex Barbu

"Me han enseñado muchas cosas. He colocado zapatos, calcetines y he atendido a los clientes", cuenta Álex a este diario, al que también atiende quien le ha enseñado y acompañado durante toda la mañana, Ana María González. Ella es vendedora en el centro comercial y ha señalado muy contenta que Barbu "es un chico muy espabilado, le he explicado cada cosa una sola vez y se ha quedado con todo rápidamente".

Mientras hablamos con él se detiene varias veces a ayudar a sus compañeros a atender a diferentes personas. Le vemos ayudar en caja, a guardar varios regalos en bolsas e incluso cómo pide a González que vaya a buscar unos zapatos. Barbu está muy contesto este jueves porque ayer fue su cumpleaños, cumplió 21 y lo celebró a lo grande, según señala, y como añade, parte de la celebración es pasar el día de hoy aprendiendo cómo es la profesión de vendedor. "Me encanta lo que he aprendido y me gustaría trabajar aquí", asegura sin atisbo de duda.

Aunque apunta que todavía no tiene experiencia laboral, cuenta cómo el año pasado fue auxiliar de mantenimiento en el estadio del Atlético baleares. "Es mi equipo", dice con orgullo, antes de explicar que recogía pelotas durante los entrenos y partidos.

Álex Barbu, este jueves atendiendo a unos clientes en la sección de deportes. / Guillem Bosch

Xisca Gost

A Gost, de veinte años, le ha tocado este jueves pasar la mañana en la librería. A pesar de su juventud, acumula varios meses de experiencia laboral, ya que ha trabajado como auxiliar de dependiente en Miel y Pomelo, una tienda de ropa de Palma; y en Gráfica Gelabert, en sa Pobla, su pueblo natal.

"He estado colocando libros, dicos y ayudando en la venta de una clienta. Me está gustando mucho y sin duda repetiría", sostiene con rotundidad. Patricia Cuchillo y Marga López han sido las encargadas de trabajar con ella esta mañana y se muestran muy orgullosas por todo lo que ha hecho durante la mañana, aunque aseguran que aún le quedan muchas cosas por hacer: "Ahora en un rato nos iremos al almacén a guardar esos libros", señala López, que presume de estar con "una chica famosa". Y es que Gost lleva toda la mañana atendiendo a los medios de comunicación.

Xisca Gost coloca unos libros. / Guillem Bosch

Rosa Sagrera es un ejemplo de cómo las personas con Síndrome de Down pueden desempeñar sin ingún problema prácticamente cualquier trabajo. Lleva cinco años en el centro comercial "y tengo un contrato fijo", destaca muy alegre. Trabaja en la cuarta planta en la sección de moda femenina y se encarga fundamentalmente del almacén y de colocar la ropa. "Me gusta mucho lo que hago, me lo paso muy bien y es divertido poder ayudar a los clientes", relata.

De lunes a sábado, de 8.30 a 12.30 horas disfruta con sus tareas y sus compañeras, a las que agradece todo el apoyo. Según cuenta, antes de este empleo, trabajaba en el Hospital Quirónsalud Palmaplanas, y gracias a la Fundación Asnimo, en concreto "a Bea", como bien ha puntualizado con cariño, en estos momentos disfruta de una vida laboral plena en el centro comercial.

Rosa Sagrera en un momento de su jornada laboral este jueves. / Guillem Bosch

Un total de 150 usuarios

La Fundación Asnimo atiende en estos momentos a un total de 150 usuarios en sus diferentes servicios: Atención Temprana, Centro de Educación Especial, Gabinete Terapéutico de Asnimo, Promoción de la Autonomía Personal, Viviendas Supervisadas y Servicio Ocupacional.

“Este año, junto con Down España, hemos decidido centrar este día en el ámbito de la inserción laboral. Aunque en los últimos años hemos avanzado mucho en relación a los derechos de las personas con discapacidad, lo cierto es que se estima que tan sólo el 5% de las personas con síndrome de Down en edad de trabajar en un entorno laboral ordinario, un dato insuficiente, lo están haciendo en la actualidad”, ha explicado a los medios Bartolomé Márquez, director dela entidad.

La consellera de Familias y Asuntos Sociales, Catalina Cirer, también ha estado presente este jueves en la celebración del Día Mundial del Síndrome de Down, una jornada en la que ha destacado que "la iniciativa es un paso importantísimo, porque todos somos ciudadanos de Palma que convivimos y trabajamos". Por otro lado, en cuanto a la necesidad de elaborar un registro de personas con esta condición, para así facilitar su inserción laboral, una petición que se ha hecho a nivel estatal y a la que se suma Asnimo, ha asegurado que "la Conselleria ayudará en todo lo que necesite la Fundación para llevar esta tarea a cabo" y así "no quede un colectivo sin atender".

Chapas conmemorativas

Las personas usuarias del Servicio Ocupacional de la entidad han creado un diseño conmemorativo inspirado en la imagen de calcetines desparejados que tanto se asocia al Síndrome de Down. Una imagen que con la que se quiere visibilizar y sensibilizar sobre la diversidad y hacer hincapié en que ninguna persona es igual que la otra y que esa diferencia, lejos de ser algo negativo, enrique a la sociedad. Con este diseño, Asnimo y El Corte Inglés han regalado chapas a todas las personas que este jueves se han acercado al centro comercial.