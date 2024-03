IB-Salut licita veinticuatro reasignaciones de género femeninas y dos masculinas

El Servei de Salut ya ha licitado el contrato de servicios para la realización de procedimientos quirúrgicos de reasignación genital para el colectivo transexual que se encuentra en lista de espera desde la conclusión del convenio anterior suscrito con Barnaclínic.

Esta nueva contratación externa prevé la realización de un total de 26 intervenciones en un plazo de dieciséis meses, 24 de reasignación genital femenina (vaginoplastias) y 2 de reasignación genital masculina, operación también denominada faloplastia. Con respecto a estas dos últimas intervenciones, que de momento no están técnicamente bien resueltas y tienen una escasa demanda, fuentes del Servei de Salut explicaron que «siempre se incluyen dos o tres en las licitaciones de reasignaciones de género en previsión de que surgiera una demanda de ellas», circunstancia que no acontece de manera real en estos momentos.

Las empresas tienen de plazo hasta el próximo 2 de abril para presentar sus ofertas. Se ha licitado con un importe previsto de 417.924 euros y un periodo de 16 meses. Fuentes del Ib-Salut estimaron que este proceso administrativo se puede demorar entre tres y seis meses como máximo. Tras la presentación de ofertas hay que valorarlas y decidir a qué empresa se adjudica teniendo en cuenta que las descartadas están en su derecho de recurrir la decisión final. No obstante, las citadas fuentes estimaron que las primeras intervenciones podrán llevarse a cabo en los meses del próximo verano.

El Servei de Salut recuerda que desde el año 2015 se han realizado un total de 72 operaciones de reasignación genital a cargo del Servei de Salut y que actualmente hay una lista de espera de 24 personas para someterse a esta intervención.

El anterior convenio suscrito durante cuatro años con Barnaclínic, entidad privada del famoso centro hospitalario barcelonés, concluyó el mes de junio de 2022. Desde esa fecha y hasta julio de 2023 se procedieron a establecer las bases de un nuevo proceso de licitación para renovar el convenio para derivar a pacientes trans para la realización de vaginoplastias.

Una licitación a la que se presentaron dos empresas, Barnaclínic e Ivan Mañero Clínic, pero que finalmente el IB-Salut decidió dejar desierta por fallos administrativos en el primero de los casos (al parecer Barnaclínic no habría presentado toda la documentación requerida) y por carecer la clínica del cirujano Mañero «de una UCI para prevenir posibles complicaciones en estas largas intervenciones», apuntaron las fuentes oficiales.

IB-Salut sí reveló que en esos momentos había dieciocho mujeres trans en lista de espera para ser sometidas a una vaginoplastia en el centro que finalmente fuera elegido.

Durante la vida del primer convenio suscrito con Barnaclínic se llevaron a cabo hasta 72 reasignaciones de sexo de personas trans de esta comunidad, todas ellas vaginoplastias para que mujeres trans pudieran sentirse más a gusto con su identidad sexual sentida. El principal motivo para suscribir este convenio fue las largas esperas que tenían que soportar las personas que querían someterse a ellas en el centro de referencia del país, el hospital Carlos Haya de Málaga, centro que acumulaba demoras de más de cinco años.

En dos años se podrán hacer aquí

Jaume Estrada, jefe del servicio de Cirugía Plástica de Son Espases, ha adelantado a este diario su intención de enviar a adjuntos de su servicio e incluso desplazarse él mismo al hospital Clínic de Barcelona para formarse en la realización de vaginoplastias para que las mujeres trans de esta comunidad no tengan que desplazarse hasta Barcelona para someterse a una intervención para conseguir su sexo sentido.

Estrada estima que serán necesarios entre un año y medio o dos para obtener la pericia necesaria para poder realizar las intervenciones en los quirófanos del hospital de referencia.

Asimismo, Estrada recuerda que su servicio realiza mastectomías de masculinización (quitar los senos a hombres trans) desde el año 2011 y que desde un lustro adjuntos de su servicio se desplazan a los hospitales comarcales de Inca y Manacor para realizar reconstrucciones mamarias de mujeres mastectomizadas por cánceres de mama.

Las faloplastias, mal resueltas

El doctor Estradaha sido el primer sorprendido por la inclusión de las dos reasignaciones de género masculinas que contempla la nueva licitación para realizar estas intervenciones antes de saberse que se licitan para prevenir la aparición de demandantes de las mismas. «Hay mucha discusión en torno a ellas y cada vez se hacen menos porque no están bien resueltas. Se da una alta incidencia de fístulas urinarias (comunicación irregular entre la vejiga o la uretra con el exterior u otra cavidad), esto es, que el paciente no puede miccionar bien», explica admitiendo que algunas reconstrucciones de penes mediante colgajos libre revascularizados «quedan curiosas».

Sí recuerda el experto que estos neofalos no tienen capacidad de erección aunque en algunas situaciones se recurren a prótesis para conseguir esta funcionalidad. No obstante insiste en que hay un hecho esclarecedor por sí mismo sobre las complicaciones que entrañan este tipo de intervenciones que, reitera, no están bien resueltas: «Se hacen muy poco y, cada vez, menos».