El PSOE balear es Iago Negueruela y nadie más

Estoy pensando en rebautizar la sección «Así perdieron las elecciones». Verbigracia, Més critica al Consell de PP/Vox por retirar el cómic Les Kellys. Salvo que Més y demás progresistas retiraron vergonzosamente la caricatura de un juez machista de la Estación Intermodal a instancias machistas, otra de las actuaciones que se escamotean el 8M. Los censores nacionalistas se quejan de la censura no nacionalista, y así entendemos qué sucedió el 28 de mayo.

La desorientación de Més se traduce en descalabro en el PSOE balear. El caso Koldo es el capítulo más enjundioso de «Así perdieron las elecciones». Vale que acataran a ciegas las órdenes de una trama mafiosa, vale que no rechazaran de inmediato un cargamento fraudulento como hicieron las restantes administraciones, vale que nunca reclamaran porque antes se infectarían voluntariamente de covid que desafiar al partido. Este delirante comportamiento previo, que también explica el 28M, desemboca en la caótica defensa tras el estallido del escándalo. Como dijo uno de los periodistas de la capital que mejor ha desgranado la trama, «las explicaciones que ha dado Iago Negueruela en Madrid son de aurora boreal».

El primer síntoma de la descomposición del PSOE balear es que consiste en Iago Negueruela y nadie más, cuando el inspector de Trabajo se encuentra incómodo en una parcela alejada de sus intereses. Si Patricia Gómez no sirve ni como diputada en un Parlamento regional de cuarta división, y solo sabe musitar que «hemos decidido centralizar toda la información en Iago», cómo pudo ser consellera de Sanidad con marido incluido durante ocho años. De hecho, no lo fue. ¿Todavía le queda alguna duda sobre el 28M?

«Siempre he tenido muy buenos valedores», me replicó Francina Armengol cuando le recordé que debía su primera presidencia a Antonio Diéguez, y la segunda a Negueruela. Ambos amedrentaron sucesivamente a los alfeñiques de Més y Podemos. Gracias a Koldo, el PSOE balear ha logrado el imposible físico del vacío perfecto. La expresidenta del Govern queda descartada para cualquier promoción ministerial, y no sirve ni para recuperar el Consolat, tendrá suerte si no ha de responder de su entreguismo a los presuntos delincuentes. Y aunque cada vez que nombramos al único trabajador socialista empezamos en «el jefe de la oposi...», para retraernos en un modesto «el portavoz socialista», Iago Negueruela nunca será president de Balears. Para empezar, es demasiado inteligente para el cargo. (Frene, o acabará denominando a la sección «Así perderán las elecciones»).

Sebastià Taltavull concede un peso sobresaliente a su labor intelectual. Esta semana barajaba escribir el artículo Elogio de la mentira, por los cambios de opinión de Pedro Sánchez con Puigdemont y Otegi. El obispo de Mallorca quería pertrecharse en el aforismo latino «Prudentis est mutare consilium, stultus sicut luna mutatur». O sea, «Es de sabios cambiar de opinión, pero de necios cambiar como la luna».

El general Fulgencio Felipe María Camilo Coll de San Simón defiende a ‘El Charly’, y luego dirán que Vox es clasista. / B. ramon

Pasemos al apartado de «Así ganaron las elecciones». No todo el mundo sabe que el portavoz de la extrema derecha moderada en Cort responde en realidad por Fulgencio Felipe María Camilo Coll, y así fue bautizado el 22 de julio de 1948 en la iglesia de El Terreno. Pues bien, el general del partido de orden defiende encarecidamente a El Charly, y después dirán que Vox es un partido clasista.

Recuerden dónde leyeron antes que Llorenç Galmés esquió en la misma estación andorrana y en la misma semana en que 61 jóvenes y una remesa de funcionarios fueron subvencionados por el Consell. El presidente de Mallorca insiste en que dispone de facturas que justifican el abono del viaje, solo faltaría. No nos detendremos en que la institución emita comunicados interminables sobre la expedición, y omita la feliz coincidencia presidencial sobre la nieve. Nos limitaremos a lanzar una apuesta, este confuso slalom reflotará durante la legislatura como el monstruo del Lago Ness. De momento, «Así ganaron las elecciones».

Fallece Chita Rivera, la protagonista del musical West Side Story y la primera Velma Kelly de Chicago. La artista tenía sesenta años en 1993, cuando la disfruté en El beso de la mujer araña en Broadway, encaramada a la telaraña con la agilidad de una adolescente. Vivió, no todos pueden decir lo mismo.

Reflexión dominical alterada: «A falta de encontrar la diferencia entre retocar un cuerpo y retocar la fotografía de un cuerpo».