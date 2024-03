Las aerolíneas fueron las empresas que más reclamaciones recibieron en 2023

La Dirección General de Consumo tramitó en 2023 un total de 7.539 reclamaciones e impuso sanciones a empresas cuya cuantía ascendió a los 2,1 millones de euros. Según informó la Conselleria de Salud ayer en una nota de prensa, las reclamaciones se tramitaron en su mayoría a aerolíneas, empresas de telecomunicaciones, ocio y recreo o servicios de asistencia técnica y reparaciones de vehículos, electrodomésticos o aparatos electrónicos, entre otros.

En cuanto a las reclamaciones a aerolíneas, superaron por primera vez a las compañías telefónicas. Así, recibieron 993 reclamaciones relacionadas con el equipaje y las cláusulas abusivas o prácticas desleales con los pasajeros, como cobrar por imprimir tarjetas de embarque, cláusulas no show, cobro del equipaje de mano u obligatoriedad de selección de asiento de pago.

Las empresas de telecomunicaciones, por su parte, recibieron 777 reclamaciones frente a las 1.075 de 2022. Consumo gestionó también 697 reclamaciones a las comercializadoras de energía eléctrica frente a las 917 de 2022. Los ciudadanos de Balears realizaron también reclamaciones a empresas de ocio y recreo relacionadas con entradas fraudulentas, conciertos cancelados, no dejar entrar con comida en cines y parques acuáticos o conciertos, así como a servicios de asistencia técnica y reparaciones de vehículos, electrodomésticos o aparatos electrónicos.

En 2023 se recibieron 415 reclamaciones contra las empresas del sector financiero, unas reclamaciones que aunque no se tramitan en Consumo, se canalizan hacia el Banco de España y la Dirección General de Seguros.

Alquiler de vehículos

En concreto, se observa una tendencia al alza en las reclamaciones contra las empresas de alquiler de vehículos, que pasaron de 189 en 2022 a 375 en 2023. En esta línea, explican que el bajo coste en este sector perjudica a los consumidores, que alquilan los coches a precios baratos y luego se les cobran seguros de franquicia abusivos, el combustible más caro y desperfectos en el vehículo que no han hecho.

Asimismo, el Servicio de Inspección de Consumo y Vigilancia del Mercado realizó en 2023 un total de 2.736 actuaciones y se levantaron 1.290 actas en las campañas de inspección. Por otra parte, se realizaron 332 actuaciones inspectoras para buscar y retirar del mercado productos industriales que provenían de la Red de alerta de productos peligrosos.

Hasta 2,1 millones

La cuantía de las sanciones impuestas por Consumo en 2023 fue de 2,1 millones de euros, unos 800.000 euros más que en 2022. Por sectores, las empresas que recibieron mayores sanciones fueron las de venta por Internet, por no enviar el producto o no devolver el dinero (400.000 euros). También se han impuesto sanciones por más de 100.000 euros a empresas que venden por Internet y no cumplen la información mínima exigible por la ley, no informan de los precios adecuadamente y tampoco del derecho de desistimiento de las compras que los consumidores tienen por ley.

En 2023 se sancionó a catorce empresas no turísticas que incumplían el Decreto que regula el turismo de excesos, como supermercados o tiendas de recuerdos.

La Dirección General de Consumo también recibió un total de 11.364 consultas, de las que 8.775 fueron presenciales y 2.589, telefónicas.