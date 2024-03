Curso 2024-2025: Educación echa para atrás el decreto de Escolarización ante las objeciones del Consultiu

Educación echa para atrás el decreto de Escolarización para el curso 2024-2025 ante las objeciones presentadas por el Consell Consultiu. Así ha informado a la presidencia del Consell Escolar, que ayer lo confirmó en la reunión de la comisión permanente. El Consell Escolar de Mallorca también ha sido ya informado.

Ante lo ajustado de los plazos (el proceso debería empezar después de Semana Santa) y las pegas presentadas por el Consultiu en el dictamen hecho público esta semana, la Conselleria hará finalmente una resolución de urgencia con los criterios de puntuación y las zonas escolares basadas en el decreto de escolarización del equipo de la conselleria de Martí March. Habrá que ver qué margen tiene el nuevo equipo para modificar e introducir cambios (como recuperar el punto de antiguo alumno o la adscripción directa de centros 0-3 a colegios de Primaria) cuando su punto de partida tendrá que ser el decreto aprobado por los antiguos gestores.

El Consultiu avaló el punto de antiguo alumno, al no verlo discriminatorio como habían denunciado varias entidades del sector educativo, si bien tres consellers emitieron un voto particular en contra. El informe del órgano consultivo que verifica la validez jurídica de los decretos del Govern (cuyo informe es preceptivo y vinculante) avaló este criterio de puntuación pero puso otras pegas al proyecto de Educación, como que no había pasado por las distintas mesas de diálogo de la Conselleria (ni por las sectoriales con los sindicatos, ni por la de Directores, ni por la de Padres, por ejemplo). Ese paso es preceptivo y sin embargo no se dio antes de que el documento llegara al Consultiu.

El Consell Escolar de Balears rechazó el punto de antiguo alumno y la adscripción directa entre centros 0-3 y determinados colegios, al considerar que eran disriminatorios. Educación desoyó al máximo órgano de consulta del sector (su informe no es vinculante) y ahora el Consultiu en su dictamen ha expresado varias críticas (no en la misma línea que el Consell Escolar) y finalmente Conselleria ha decidido retirarlo por el momento. La Federación de Asociaciones de Padres de Alumnos (FAPA) ya había alertado de que podía estar obviándose pasos obligatorios en la tramitación y que por ello no descartaban acudir a los tribunales.

Hoy por la mañana el conseller Antoni Vera ofrece una rueda de prensa por otro tema y se espera que dé más información sobre cómo será el proceso de escolarización para el curso 2024-2025, del que están pendientes miles de padres que tienen que elegir colegio o instituto para sus hijos el próximo periodo escolar.