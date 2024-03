El juicio al ex alto cargo del Govern por agresión sexual será el 31 de mayo

El ex alto cargo del Govern Juan Antonio Serra Ferrer será juzgado el próximo 31 de mayo por agredir sexualmente a una mujer y atacar un policía. El juzgado de lo penal número 7 de Palma ha señalado la vista oral después de que se haya designado a la magistrada Juana Arbona para asumir el caso, tras la renuncia de la jueza titular, Ana Cameselle, por sus vínculos con el acusado y algunos testigos. Serra Ferrer, amigo personal del vicepresidente del Govern, Antoni Costa, quien le concedió el puesto pese a conocer el proceso judicial contra él, se enfrenta a una petición de tres años de cárcel por parte de la Fiscalía. El Sindicato Unificado de Policía (SUP), personado como acusación particular, reclama una condena de cinco años de prisión.

Los hechos ocurrieron el 28 de mayo de 2022 en un restaurante del Passeig Mallorca, en el centro de Palma, según el relato del ministerio público. Serra Ferrer, «con una evidente intención libidinosa» se acercó a una mujer que estaba en el local y «la agarró fuertemente de la cabeza, atrayéndola hacia él para intentar besarla». La mujer opuso resistencia, pero el hombre insistió y le lamió con la lengua toda la cara. Una patrulla de la Policía se presentó en el restaurante y Serra Ferrer propinó «un fuerte puñetazo en la parte derecha de la mandíbula» a uno de los agentes y forcejeó después con él, causándole lesiones.

En su escrito de defensa, el acusado sostiene que su actuación con la mujer no tenía ánimo sexual. Además, rechaza haber atacado a los agentes de la Policía Nacional que lo detuvieron. Serra Ferrer, destituido en noviembre pasado después de que Diario de Mallorca revelara los cargos que pesan contra él, reclama su absolución, asegurando que no existe delito, pero plantea dos atenuantes ante una posible condena. Por un lado, la de reparación del daño porque ha consignado 2.000 euros para indemnizar a la denunciante. Por otro, la de intoxicación etílica, pues según su versión la cantidad de alcohol que había bebido aquella noche mermaban sus facultades mentales y volitivas.

Serra Ferrer, que en aquel momento era profesor de la UIB, fue suspendido y apartado de su puesto de forma inmediata. Meses después se quedó también sin trabajo. La victoria del PP en las elecciones del pasado mes de mayo le abrieron una nueva oportunidad profesional. Su amigo Antoni Costa, flamante vicepresidente del Govern, le nombró en cuestión de semanas gerente del Ibetec, un puesto remunerado con casi 60.000 euros anuales. Costa conocía ya entonces las acusaciones que pesaban sobre Serra Ferrer. No fue hasta que Diario de Mallorca publicó los graves cargos que la Fiscalía le imputaba, a finales de noviembre de 2023, cuando el Govern decidió cesarlo. El caso desató una enorme tormenta política y abrió la primera gran crisis en el Govern de Marga Prohens.