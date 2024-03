El doctor mallorquín Enric Benito, experto en cuidados paliativos, presenta un libro con siete lecciones de morir

«La verdad fundamental es que nadie muere sin saber que se está muriendo (…). La conciencia que somos no muere y no deja de percibir. Cuando se olvida esta verdad, podemos morir muy solos si los que nos cuidan y nos quieren intentan aparentar que no va a ocurrir y tratan de ocultar la realidad desde la ignorancia y el miedo».

Así arranca el epílogo del libro El niño que se enfadó con la muerte, en el que su autor, el oncólogo mallorquín Enric Benito, excoordinador de la estrategia balear de cuidados paliativos, propone «siete lecciones del morir» que condensan las enseñanzas esparcidas a lo largo de las casi 200 páginas con las que el oncólogo, un referente en el campo de la espiritualidad, ayuda a derribar tabúes y a humanizar y normalizar el final de la vida: un proceso, como lo es el de nacer. «Hay un morimiento, como hay un nacimiento», recalcó.

El Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Madrid (ICOMEM) acogió la presentación de la obra, un acto en el que el doctor Benito, miembro de honor de la Sociedad Española de Cuidados Paliativos (SECPAL) y profesor invitado en varias universidades españolas, portuguesas y latinoamericanas, estuvo acompañado por Mónica Cavallé, doctora en Filosofía, escritora y directora de la Escuela de Filosofía Sapiencial, y Elia Martínez, especialista en Medicina Interna y Oncología Médica, Máster en Cuidados Paliativos y presidenta de SECPAL.

Como explicó el propio autor, las páginas de El niño que se enfadó con la muerte están escritas «a chorros», fruto de un estado de «gozo» inspirado «por las experiencias de los enfermos y los familiares a los que he tenido el privilegio de acompañar al borde del misterio que es morir».

Hilvana sus historias a través de su propio recorrido vital, la fascinante travesía de un profesional «que se enfrenta a la muerte desde la infancia y que busca su forma personal de ayudar al mundo y dar sentido al enigma de la existencia», tal y como destaca en el prólogo el profesor Javier García Campayo, catedrático de Psiquiatría de la Universidad de Zaragoza.

«Este libro es una autopsia emocional y biográfica en vivo. Enric Benito se abre en canal, sin pudor y con generosidad, con el único fin de ayudarnos a ver la muerte como algo propio de la vida y a lo que no debemos temer», subrayó la doctora Elia Martínez durante la presentación de la obra, editada por HarperCollins Ibérica y cuyos beneficios serán donados a la Fundación SECPAL. «Esto podrá hacer que sigamos construyendo en cuidados paliativos y fortaleciendo el músculo de este campo de la ciencia que necesita impulsarse de una forma rotunda para proteger a los más vulnerables», indicó la presidenta de SECPAL.