Patricia Gómez: "La orden era quedarnos con todo el material sanitario por lo que pudiera pasar con la pandemia"

La exconsellera de Salud, Patricia Gómez, justifica la tardanza en la reclamación a la empresa del caso Koldo que les suministró unas mascarillas que no eran las pactadas y pagadas y que el propio personal sanitario rechazó en los duros momentos iniciales de la pandemia de covid-19, en que "teníamos la orden de no devolver nada, de quedarnos con todo el material de protección posible porque no sabíamos lo que iba a pasar (con la pandemia, con su evolución)". Cómo se recordará, las mascarillas se recibieron en mayo de de 2020 y el primer escrito dirigido a la empresa del caso Koldo por parte del Servei de Salut no se realizó hasta el mes de marzo de 2023.

"Cuando reclamas un material, la empresa te puede decir que se lo devuelvas para que ella para hacer lo mismo con el fabricante", apunta el motivo de la tardanza alegando que, en esos momentos, "se trataba de tomar decisiones". La exconsellera recuerda además que en el verano pasado, antes de que el Gobierno decretara el fin de las medidas por la pandemia a principios del mes de julio, "se seguían usando las mascarillas".

"El inicio del expediente (de reclamación) es de marzo y antes de iniciarlo se habla con la empresa y se le dice. Bueno, formalmente no se inició pero en ese mes ya se hizo ese primer informe", matiza Gómez.

Continúa la consellera diciendo que el expediente se inicia formalmente con datos en julio de 2023. Sobre la coincidencia de que se iniciara en la misma fecha en la que la nueva presidenta del Govern, Marga Prohens, tomara posesión del cargo, la exconsellera le resta importancia. "Te aseguro que los funcionarios no están pendientes de si la presidenta toma posesión o no, ellos van haciendo su trabajo. Es una casualidad pura y dura", concluye.