El transporte de mercancías de Baleares se sitúa ante el riesgo de una huelga

Las empresas de transporte de mercancías de Balears no están dispuestas a abrir la negociación de un nuevo convenio colectivo para este sector, congelado desde hace 12 años, pese a haber dejado esa puerta abierta hace una semana, al menos mientras los sindicatos no respalden la reivindicación de que se flexibilice la legislación sobre el uso del tacógrafo, en la que no se contemplan las características que marca la insularidad, según ha señalado el presidente de su patronal, Ezequiel Horrach.

Esa postura aboca al sector a un conflicto, con la primera protesta convocada por CCOO y UGT para mañana frente a la sede de la citada organización empresarial, y con la advertencia de que se puede desencadenar una huelga en las empresas del ramo, según advierte el secretario general de la federación de Transportes del primero de estos sindicatos, Josep Ginard.

Josep Ginard / B.RAMON

Problema de la insularidad

Horrach afirma que los empresarios desean mejorar las condiciones laborales de sus trabajadores, pero añade que eso no es posible si desde las organizaciones sindicales no se les ayuda en el reconocimiento que la legislación que recae sobre el sector debe de tener en cuenta la insularidad.

El presidente de la asociación balear de transporte de mercancías recuerda que la llegada en ferry de los camiones, con un trayecto que dura siete horas, condiciona toda la operativa y los tiempos de descanso de los conductores, y hace que en muchos casos se trabaje al límite de la normativa vigente, multiplicando el riesgo de verse sancionados.

Sin embargo, Ginard defiende que no respetar los descansos previstos en la ley pone en riesgo la vida de los trabajadores.