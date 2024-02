Escolarización curso 2024-2025: Consulte aquí qué barrios y qué colegios hay en su zona escolar en Palma

En el proceso de escolarización para el próximo curso, Palma pasará de tener ocho zonas escolares a tres. Educación se planteó que quizás serían cuatro, pero finalmente para el curso 2024-2025 la Conselleria ha decidido dividir Ciutat en tres macrozonas a la hora de puntuar por proximidad del domicilio o lugar de residencia. Puede consultar en nuestro mapa interactivo qué barrios y qué colegios quedan en su zona escolar. Tendrá más puntos para entrar en los colegios que queden dentro la zona en la que vive o en la que está su lugar de trabajo.

Educación hace este planteamiento para el próximo curso como paso previo a plantear la zona única en Palma el curso 2025-2026. En los otros municipios con zonificación (Manacor, Calvià...) de momento se mantienen las delimitaciones existentes.

En la zona A quedarán los barrios de Camp d´en Serralta, El Jonquet, Puig de Sant Pere, Jaume III, La Llotja - Born, La Missió, La Seu, Plaça dels Patins, Sant Jaume, Sant Nicolau, Santa Catalina, Zona Portuària, Bellver, El Fortí, La Teulera, Son Anglada, Son Armadans, Son Cotoner,Son Dameto, Son Dureta, Son Espanyolet, Cala Major, El Terreno, Gènova, La Bonanova, Los Almendros - Son Pacs, Portopí, Sant Agustí, Son Flor, Son Peretó, Son Rapinya, Son Roca, Son Serra - La Vileta, Son Vida, Son Xigala y Son Ximelis.

Dentro de la zona B estarán los barrios de Amanecer, Arxiduc, Cas Capiscol, Camp Redó, L´Olivera, Plaça de Toros, Son Oliva, El Secar de la Real, Establiments, La Indioteria, Son Espanyol y Son Sardina.

La zona C será la más extensa y abarcará los barrios de Can Capes, Cort, Can Pere Antoni, El Coll d´en Rabassa,El Mercat, El Molinar, El Rafal Nou, El Rafal Vell, Sindicat, Els Hostalets, El Viver, Estadi Balear, Foners, La Calatrava, La Soledat, Marquès de la Fontsanta, Monti-sion, Nou Llevant, Pere Garau, Son Canals, Son Cladera, Son Fortesa, Son Gotleu, Son Malferit, Son Riera, Son Rutlan, Verge de Lluc, la zona del aeropuerto, Can Pastilla, Es Pil·larí, S´Aranjassa, S´Arenal, Sa Casa Blanca y el núcleo de Son Ferriol.

Educación aún no ha publicado la normativa referente al proceso de escolarización para el curso 2024-2025, espera poder hacerla oficial antes de las vacaciones de Semana Santa. En ese momento, si se cumplen las previsiones de la Conselleria, se conocerá la baremación exacta de cada criterio y el calendario de admisión y adscripción.

Algunos colegios ya han empezado a programar sus jornadas de puertas de abiertas. Puede consultar algunas de estas fechas haciendo clic aquí.