El policía que destapó el amaño de las oposiciones confirma que Calvo le filtró las preguntas

Daniel Montesinos, el policía que destapó el amaño de unas oposiciones en la Policía Local de Palma, ha confirmado en el juicio que el entonces director general de Seguridad Ciudadana de Cort, Enrique Calvo, filtró las preguntas de un examen de ascenso a oficial en 2012. Montesinos, a quien el fiscal Juan Carrau exculpó al inicio del juicio, ha explicado que Calvo le pidió que reenviara un documento a dos de los agentes que aspiraban a una de las 14 plazas. "No fue una orden, me lo pidió como un favor", ha asegurado el agente, que presta declaración como testigo. Según su versión no supo cuál era el contenido del correo hasta tiempo después y optó entonces por acudir a un notario para dejar constancia de la filtración.

En la tercera sesión del juicio que se celebra en la Audiencia Provincial por el llamado Caso Exámenes, Montesinos ha sostenido que Calvo, responsable poliítico de la Policía Local cuando Mateu Isern (PP) llegó a la alcaldía, fue la persona que le hizo llegar las preguntas del examen antes de que se celebrara. "Un día estaba en el cuartel y Calvo me dijo si tenía el correo de Tomás Más y Santiago Adrover. No fue una orden, me lo pidió como un favor", ha dicho en relación a dos de los policías que se sientan en el banquillo. "Me lo envió y yo lo reenvié. Supe a posteriori el contenido. Yo a día de hoy no sé si [Calvo] quería enviar eso. Me asusté y me pregunté por qué tenía que estar en esa historia", ha detallado.

Montesinos, convertido ahora en uno de los principales testigos del caso, ha relatado que al ser consciente de la filtración de las preguntas acudió a un abogado para pedir consejo legal. "Me dijo que fuera a un notario para dar fe", ha narrado. Ha justificado así que acudiera a un notario para levantar acta de que había recibido el cuestionario del examen con anterioridad.

A preguntas de la presidenta del tribunal, Samantha Romero, Montesinos ha confirmado que estaba presente cuando Calvo le envió el correo electrónico. La magistrada le ha advertido en dos ocasiones que está obligado a decir verdad, ya que declara como testigo.

En el banquillo se sienta la cúpula de la Policía Local con el alcalde Mateu Isern (PP), con Enrique Calvo, entonces director general de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Palma; Antoni Vera, que era intendente jefe de la Policía Local; y el comisario jefe Rafael Estarellas. También están acusados el inspector Emilio Quetglas y los agentes Tomás Más y Santiago Adrover. Están imputados por delitos de revelación de secretos, prevaricación y omisión del deber de perseguir delitos. Se enfrentan a peticiones de un año y medio de prisión e inhabilitaciones de hasta 12 años para cualquier cargo público.