La antigua cúpula de la Policía Local de Palma niega haber amañado las oposiciones

La antigua cúpula de la Policía Local de Palma ha negado hoy en el juicio haber amañado las oposiciones para ascender a oficial en el año 2012 para beneficiar a un grupo de agentes. Tanto el entonces director general de Seguridad Ciudadana, Enrique Calvo, como el jefe del cuerpo, Antoni Vera y el comisario Rafael Estarellas han asegurado que jamás filtraron las preguntas del examen. Vera ha dicho no tener explicación a porque se remitieron las preguntas antes del examen ni quién lo hizo desde su correo electrónico personal. "Puede que me suplantaran el correo o que alguien entrara en mi despacho, que se quedaba abierto", ha apuntado. Vera, que presidía el tribunal, ha negado las irregularidades que le atribuyen las acusaciones y ha señalado al fiscal Miguel Ángel Subirán como ideólogo de las acusaciones contra él.

En la segunda sesión del juicio, que se celebra en la sección primera de la Audiencia Provincial de Palma, Enrique Calvo ha afirmado que su única participación en la oposición bajo sospecha fue reunirse con los sindicatos por designación del regidor. "No intervine en la elección de los miembros del tribunal", ha señalado. "No me dieron las preguntas ni yo se las pedí a Vera. No sabía quién las elaboraba, si lo hacían ellos o el Ayuntamiento", ha afirmado.

Respecto al acta notarial en la que figura que desde su correo electrónico personal se remitieron las preguntas al policía Daniel Montesinos antes del examen, ha dicho no saber cómo ocurrió. "No lo puedo explicar, no lo sé. Luego me he enterado de todos los problemas informáticos que hay en el cuartel. Me explicaron que se podía remitir un correo electrónico desde cualquier dirección", ha apuntado. Ha añadido también que alguien podría haber accedido a su ordenador: "Yo no tenía llave del despacho, se quedaba abierto cuando se iban los policías. A veces me encontraba gente esperando dentro de mi despacho", ha afirmado.

Sobre su relación con los opositores supuestamente beneficiados por la filtración, ha admitido que es "superamigo" de uno de ellos, Tomás Más. "Es un chulo, tiene muchas carreras y difícilmente se atrevería a pedírmelo. No se rebajaría a pedírmelo. Yo no le envié nada", ha explicado.

Vera apunta a Subirán

Antoni Vera, máximo responsable de la Policía Local de Palma y presidente del tribunal de aquella oposición, ha negado también el amaño. Según su versión, el redactó cuatro de las diez preguntas del examen y ha afirmado que Calvo no le pidió el cuestionario. "Si yo hubiera enviado las preguntas a Calvo, le habría enviado todas, no solo siete", ha explicado sobre el documento que fue filtrado, según consta en el acta notarial de Montesinos.

Vera ha apuntado a la enemistad que tiene con el exfiscal Miguel Ángel Subirán, que llevó esta causa, como origen de las acusaciones contra él. "En 2013 Vino al cuartel porque tenía un problema con un aparato de aire acondicionado que hacía mucho ruido y no le dejaba dormir. Dijo que nos iba a denunciar por inacción y aseguró: 'Soy un perro de presa y cuando muerdo no la suelto hasta que he acabado'", ha contado Vera. "Cuando en septiembre de ese año hubo el registro en el cuartel y me enteré que lo llevaba él, me quedé de piedra", ha dicho.