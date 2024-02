Investidura de Antoni Serra Ramoneda como doctor honoris causa por la UIB: "Me sorprendió que una joven pero innovadora Universidad valorase tanto mi trayectoria"

El economista, gestor y estudioso del sistema universitario Antoni Serra Ramoneda ha sido investido este jueves doctor honoris causa por la Universitat de les Illes Balears (UIB) en una solemne ceremonia en la que se ha puesto de manifiesto la gran humildad del merecedor de tan elevada distinción. De hecho tal es así que ha comenzado su lección magistral reconociendo que la decisión de la UIB le "sorprendió" a la vez que le "llenó de satisfacción".

"Sinceramente, la noticia me cogió por sorpresa. Después de tantos años jubilado, me sorprendió gratamente que una joven pero innovadora Universidad valorase con tanta generosidad mi trayectoria", ha reconocido Serra Ramoneda, tras lo cual ha continuado desprendiendo humildad al decir que tenía entendido que según las normas de la UIB una condición importante para acceder al doctorado honoris causa es haber colaborado a su desarrollo y consolidación, "con una interpretación amplia, se puede decir que la cumplo al haber contribuido en la gestación de la Universitat en la primera etapa, pero la medalla que se me debería dar por ello sería como mucho la de bronce, pues la fruta ya estaba madura y yo simplemente di un poco de ayuda", ha recordado con modestia.

El acto ha tenido lugar con la solemnidad y la tradición características. Ha empezado con una presentación de los elementos con los que se procedería a llevar a cabo la ceremonia, tras lo cual se ha producido la entrada a la sala de la procesión académica, compuesta por los bedeles, que portaban los símbolos de la Universitat como el birrete para el laureado, las autoridades invitadas, entre las que se encontraban la presidenta del Govern, Marga Prohens, y el Claustro de profesores. Posteriormente el rector de la Universitat, Jaume Carot, ha inaugurado el acto, la secretaria general ha hecho lectura del nombramiento, y el padrino y el decano de la Facultad de Economía y Empresa, Rafel Crespí y José María Carretero respectivamente, han acompañado a Antoni Serra Ramoneda a la sala mientras la Coral de la UIB, dirigida por Núria Cunillera, ha interpretado el Veni creator.

A continuación, Crespí ha llevado a cabo la defensa del apadrinado, de quien ha destacado que a pesar de sus innumerables ocupaciones, "nunca faltaba clase, por lo que como ayudante suyo que era, nunca tenía que sustituirlo en la Universitat Autònoma de Barcelona". Pero Crespí ha destacado sobre todo su "influencia" en la modernización de la asignatura, "su faceta de estudioso de los estudios económicos" y su "relevante contribución social en su entorno".

Tras su discurso, Carot ha procedido a iniciar la investidura del nuevo doctor, para lo cual le ha hecho entrega de la medalla "como símbolo de su privilegio" y los guantes blancos "como símbolo de pureza y su categoría". También le ha dado el correspondiente anillo "que en la antigüedad se daba como emblema para firmar los dictámenes de su ciencia", le ha otorgado el título y le ha impuesto el birrete. Finalmente, se han fundido en un amplio abrazo al que ha seguido un largo aplauso por parte de todos los allí presentes.

Un bellaombra en su honor

Cabe destacar que antes del acto solemne de investidura como doctor honoris causa por la UIB, Serra Ramoneda, con la ayuda de Crespí, ha procedido a plantar, como es tradición, un árbol que “conserve su memoria” en el campus de la UIB. En este caso, el ejemplar elegido por él mismo ha sido un phytolacca dioica, un ejemplar de bellaombra.

Tras el tradicional ritual, el ahora ya recién investido doctor honoris causa ha atendido a los medios de comunicación, a quienes ha confesado haber recibido la noticia de la decisión de la Universitat con “alegría y sorpresa” ya que, ha dicho, “hace mucho que estoy jubilado y pensaba que ya nadie se acordaba de mí”, ha dicho entre risas.

Posteriormente, ha hecho referencia a su vínculo con Baleres, que ha señalado existe desde su infancia debido a que “en los años 40 veraneaba con mi familia en Mallorca”, ha recordado con nostalgia. Ha continuado explicando que su relación con las islas prosiguió ya en su edad adulta ya que como secretario general de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) “empezó a gestarse la UIB”. Posteriormente ha recordado viajar de nuevo a la isla por la Escuela de Comercio y cuando se creó la Facultad de Derecho, a lo que contribuyó – ha dicho– “de forma modesta”.

Por otro lado ha hecho una pequeña crítica a la universidad como institución al señalar que “a los 70 ya te echan”, cuando, aseguró, “a esa edad hay mucha gente que todavía está en plenas facultades para dar clase”. En este sentido, ahondó diciendo que “pasar de activo a jubilado tan drásticamente es muy absurdo”. Sobre la UIB, en concreto, ha resaltado su importante contribución a la cultura de las islas: “La Universitat de les Illes Baleares está haciendo mucho por las islas y la cultura balear”, ha destacado.